"Применение или угроза применения ядерного оружия недопустимы". Украина и Финляндия осудили "безответственную риторику" России

Зеленский (справа) и Марин выразили полную поддержку работы МАГАТЭ по оказанию Украине помощи в обеспечении ядерной безопасности Фото: president.gov.ua

Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи в Киеве 10 марта главы Украинского государства Владимира Зеленского и премьер-министра Финляндии Санны Марин, опубликованном на сайте Офиса президента.

"И Украина, и Финляндия осуждают безответственную ядерную риторику России и напоминают, что применение или угроза применения ядерного оружия недопустимы", – сказано в документе.

Кроме того, Зеленский и Марин выразили полную поддержку работы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по оказанию Украине помощи в обеспечении ядерной безопасности.

В ЕС заявляли 9 марта, что Россия продолжает игнорировать требования МАГАТЭ по безопасности на ядерных объектах в Украине. 38 стран призвали РФ вывести войска с Запорожской АЭС и вернуть контроль Украине.

Марин прибыла с визитом в Украину 10 марта. Вместе с Зеленским премьер Финляндии приняла участие в прощании с Героем Украины Да Винчи.

Это не первый визит Марин в Украину с начала полномасштабной войны. В конце мая 2022 года она посетила деоккупированные Ирпень и Бучу и встретилась с Зеленским.

На пресс-конференции по итогам встречи с Зеленским 10 марта Марин сообщила, что Финляндия готовит новый, 14-й, пакет военной помощи для Украины, поддерживает использование замороженных российских активов на восстановление Украины, а также хочет, чтобы Украина вошла в НАТО.