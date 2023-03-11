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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Применение или угроза применения ядерного оружия недопустимы". Украина и Финляндия осудили "безответственную риторику" России

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Зеленский (справа) и Марин выразили полную поддержку работы МАГАТЭ по оказанию Украине помощи в обеспечении ядерной безопасности
Зеленский (справа) и Марин выразили полную поддержку работы МАГАТЭ по оказанию Украине помощи в обеспечении ядерной безопасности
Фото: president.gov.ua

Украина и Финляндия осудили риторику России о возможности применения ядерного оружия.

Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи в Киеве 10 марта главы Украинского государства Владимира Зеленского и премьер-министра Финляндии Санны Марин, опубликованном на сайте Офиса президента.

"И Украина, и Финляндия осуждают безответственную ядерную риторику России и напоминают, что применение или угроза применения ядерного оружия недопустимы", – сказано в документе.

Кроме того, Зеленский и Марин выразили полную поддержку работы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по оказанию Украине помощи в обеспечении ядерной безопасности.

В ЕС заявляли 9 марта, что Россия продолжает игнорировать требования МАГАТЭ по безопасности на ядерных объектах в Украине. 38 стран призвали РФ вывести войска с Запорожской АЭС и вернуть контроль Украине.

Марин прибыла с визитом в Украину 10 марта. Вместе с Зеленским премьер Финляндии приняла участие в прощании с Героем Украины Да Винчи.

Это не первый визит Марин в Украину с начала полномасштабной войны. В конце мая 2022 года она посетила деоккупированные Ирпень и Бучу и встретилась с Зеленским.

На пресс-конференции по итогам встречи с Зеленским 10 марта Марин сообщила, что Финляндия готовит новый, 14-й, пакет военной помощи для Украины, поддерживает использование замороженных российских активов на восстановление Украины, а также хочет, чтобы Украина вошла в НАТО.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года представители российского политикума несколько раз говорили о вероятности применения ядерного оружия. В частности, 21 сентября президент РФ Владимир Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России.

Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.

27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".

1 января 2023 года представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщал, что украинская разведка постоянно отслеживает перемещение всех носителей ядерного оружия в России.

Теги: Россия, Украина, ядерное оружие, Финляндия, угрозы, Владимир Зеленский, МАГАТЭ, война России против Украины, документы, президент, безопасность, визит, премьер-министр, Санна Марин
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