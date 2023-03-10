38 стран призвали РФ вывести войска с Запорожской АЭС и вернуть контроль Украине

Действия РФ нарушают устав ООН и угрожают всему континенту, сказано в документе. Кроме стран Евросоюза к заявлению присоединились Украина, Северная Македония, Черногория, Албания, Молдова, Босния и Герцеговина, Грузия, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.
"РФ, к сожалению, не проявляет никаких признаков выполнения трех резолюций, принятых Советом управляющих МАГАТЭ в 2022 году, или предыдущих консенсусных резолюций Генеральной конференции МАГАТЭ, в которых говорится, что любое вооруженное нападение и угроза ядерным объектам, посвященные мирных целях, являются нарушением принципов Устава ООН, международного права и устава агентства", – написали в ЕС.
В заявлении отмечается, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину на Запорожской атомной электростанции в Энергодаре произошло много аварийных ситуаций. Распространения радиации пока удалось избежать во многом благодаря "стойкости и самоотверженности украинского оперативного персонала", считают авторы обращения.
"Россия должна прекратить давление на украинский персонал. Он работает все в меньшем количестве и в условиях сильного стресса, чтобы поддерживать безопасность и надежность ЗАЭС", – сказано в документе.
Российские оккупанты ночью 9 марта совершили массированную ракетную атаку на энергообъекты Украины, в частности – повредили последнюю линию, питавшую Запорожскую АЭС. Станция вошла в шестой за время оккупации блэкаут и работала на дизель-генераторах. Вечером в "Укрэнерго" сообщили, что централизованное электроснабжение восстановлено.
В тот же день глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в очередной раз призвал к созданию зоны ядерной безопасности вокруг захваченной российскими оккупантами ЗАЭС.
ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных в начале марта 2022 года и с тех пор работает под их контролем.
С августа оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.
В сентябре на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек, после чего на ЗАЭС остались сотрудники агентства. Они периодически меняются.
Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".