38 стран призвали РФ вывести войска с Запорожской АЭС и вернуть контроль Украине

Действия РФ нарушают устав ООН и угрожают всему континенту, сказано в документе. Кроме стран Евросоюза к заявлению присоединились Украина, Северная Македония, Черногория, Албания, Молдова, Босния и Герцеговина, Грузия, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.

"РФ, к сожалению, не проявляет никаких признаков выполнения трех резолюций, принятых Советом управляющих МАГАТЭ в 2022 году, или предыдущих консенсусных резолюций Генеральной конференции МАГАТЭ, в которых говорится, что любое вооруженное нападение и угроза ядерным объектам, посвященные мирных целях, являются нарушением принципов Устава ООН, международного права и устава агентства", – написали в ЕС.

В заявлении отмечается, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину на Запорожской атомной электростанции в Энергодаре произошло много аварийных ситуаций. Распространения радиации пока удалось избежать во многом благодаря "стойкости и самоотверженности украинского оперативного персонала", считают авторы обращения.

"Россия должна прекратить давление на украинский персонал. Он работает все в меньшем количестве и в условиях сильного стресса, чтобы поддерживать безопасность и надежность ЗАЭС", – сказано в документе.

Российские оккупанты ночью 9 марта совершили массированную ракетную атаку на энергообъекты Украины, в частности – повредили последнюю линию, питавшую Запорожскую АЭС. Станция вошла в шестой за время оккупации блэкаут и работала на дизель-генераторах. Вечером в "Укрэнерго" сообщили, что централизованное электроснабжение восстановлено.

В тот же день глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в очередной раз призвал к созданию зоны ядерной безопасности вокруг захваченной российскими оккупантами ЗАЭС.