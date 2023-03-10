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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Чичваркин: Подрачивать ядерную кнопку Путин точно еще будет. Это его последний аргумент

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Путин продолжит "манипулировать ядерной кнопкой", считает бизнесмен
Путин продолжит "манипулировать ядерной кнопкой", считает бизнесмен
Фото: EPA

Проживающий в Великобритании российский бизнесмен Евгений Чичваркин не верит в сценарий, в котором Россия терпит полное поражение, демилитаризацию, кается и выплачивает репарации. Об этом он сказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

В ходе интервью Гордон очертил Чичваркину, как выглядит российское поражение "в понимании украинцев": "Украина выходит на границы 91-го года, Россия демилитаризована, денацифицирована, Россия кается и Россия наконец выплачивает репарации", а президент РФ Владимир Путин лишается власти, потому что иначе он рано или поздно вновь развяжет войну.

"Такой сценарий на данный момент я не вижу очень вероятным. Я считаю, что вероятность пока очень невысокая. Потому что никто не хочет связываться с Путиным, когда он будет манипулировать ядерной кнопкой", – сказал бизнесмен. 

Гордон уточнил, почему тот считает, что Путин не откажется от таких манипуляций, учитывая, что ему уже "американцы и китайцы объяснили все".

"Подрачивать ее он точно будет еще. И все эти самолеты судных дней еще будут туда-сюда летать. Они будут разворачивать, показывать, как они будут разворачиваться, запускать пустые болванки... Они это все еще будут делать. Это последний аргумент, который остался. Последний. И они его точно будут отрабатывать", – уверен Чичваркин. 

Чичваркин: У Путина идея дожить до тех пор, пока их сын с Кабаевой сможет стать преемником – цесаревичем. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года представители российского политикума несколько раз говорили о вероятности применения ядерного оружия. В частности, 21 сентября президент РФ Владимир Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.

27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".

1 января 2023 года представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщал, что украинская разведка постоянно отслеживает перемещение всех носителей ядерного оружия в России.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Владимир Путин, оружие, ядерное оружие, угрозы, Евгений Чичваркин, война России против Украины
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