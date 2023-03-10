Чичваркин: Подрачивать ядерную кнопку Путин точно еще будет. Это его последний аргумент

В ходе интервью Гордон очертил Чичваркину, как выглядит российское поражение "в понимании украинцев": "Украина выходит на границы 91-го года, Россия демилитаризована, денацифицирована, Россия кается и Россия наконец выплачивает репарации", а президент РФ Владимир Путин лишается власти, потому что иначе он рано или поздно вновь развяжет войну.

"Такой сценарий на данный момент я не вижу очень вероятным. Я считаю, что вероятность пока очень невысокая. Потому что никто не хочет связываться с Путиным, когда он будет манипулировать ядерной кнопкой", – сказал бизнесмен.

Гордон уточнил, почему тот считает, что Путин не откажется от таких манипуляций, учитывая, что ему уже "американцы и китайцы объяснили все".

"Подрачивать ее он точно будет еще. И все эти самолеты судных дней еще будут туда-сюда летать. Они будут разворачивать, показывать, как они будут разворачиваться, запускать пустые болванки... Они это все еще будут делать. Это последний аргумент, который остался. Последний. И они его точно будут отрабатывать", – уверен Чичваркин.

Чичваркин: У Путина идея дожить до тех пор, пока их сын с Кабаевой сможет стать преемником – цесаревичем. Полный текст интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube