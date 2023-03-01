США перевели в Европу самолет "судного дня", предназначенный для управления подводными носителями баллистических ракет

Авиасудно, которое выполняет функции воздушного командного пункта армии США, еще называют "самолетом судного дня".

"Самолет E-6B Mercury Военно-морских сил США, подчиненный первому крылу Стратегического командования США, недавно прибыл в Исландию, выполняя операции в зоне ответственности европейского командования вооруженных сил США", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в Исландии члены экипажа самолета встретились с послом США и другими дипломатами и военными.

По данным Мilitary.com, E-6B Mercury представляет собой военизированную версию коммерческого гражданского авиалайнера 707 и оснащен системой связи на очень низких частотах. Его основная задача – соединять национальное командование с ракетно-ядерными силами ВМС США, размещенными на борту подводных лодок с баллистическими ракетами.

Контекст:

24 февраля командование ВВС США в Европе сообщило о переброске в Европу самолетов – носителей ядерного оружия. Четыре стратегических бомбардировщика B-52 Stratofortress из состава 5-го авиакрыла с базы Майнот (штат Северная Дакота) прибыли на авиабазу Морон в Испании. Командование отметило, что решение принято для "укрепления отношений с союзниками и партнерами по НАТО", а также демонстрации "приверженности США коллективной обороне".

Перемещение стратегических сил ВСШ происходит на фоне заявления президента России Владимира Путина о приостановке участия РФ в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ), который предусматривает сокращение США и РФ ядерных боезарядов, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет для подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков.

После полномасштабного вторжения России в Украину Путин заявил 21 сентября о готовности применить ядерное оружие при "угрозе территориальной целостности России". В Пентагоне в начале декабря отмечали, что Россия модернизирует и расширяет свой ядерный арсенал.