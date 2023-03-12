Кулеба не ожидает поставки истребителей Украине в ближайшее время

"Я не ожидаю, что поставка истребителей произойдет в ближайшее время, потому что это очень сложная задача с точки зрения логистики и техники. Поэтому мы советуем начать обучение украинских пилотов на западных самолетах уже сейчас, чтобы, когда будет принято решение о предоставлении самолетов, не тратить время и многие месяцы на обучение", – сказал Кулеба.

Контекст:

Украина призывает союзников предоставить ей боевые самолеты западного типа с начала полномасштабной войны, обсуждение вопроса в публичной плоскости активизировалось в последние месяцы. 20 января президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине истребители F-16 и дальнобойные ракеты. Глава МИД Украины 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил 14 февраля по итогам девятого "Рамштайна", что у него нет объявлений на тему передачи Украине западных истребителей. В то же время министр обороны Украины Алексей Резников уверен, что у Украины "точно будут современные самолеты".

В начале марта Польша и Словакия заявили о готовности передать Украине МиГ-29. Премьер-министр Финляндии Санна Марин, которая 10 марта посетила Киев, также заявила, что вопрос передачи Финляндией Украине истребителей может обсуждаться.