ГОРДОН
 
 
МИР

Кулеба не ожидает поставки истребителей Украине в ближайшее время

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кулеба считает, что необходимо начать обучение украинских пилотов на западных самолетах уже сейчас
Кулеба считает, что необходимо начать обучение украинских пилотов на западных самолетах уже сейчас
Фото: EPA

Украина вряд ли получит истребители для борьбы с российской агрессией в ближайшее время. Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью BILD am SONNTAG, опубликованном 11 марта.

"Я не ожидаю, что поставка истребителей произойдет в ближайшее время, потому что это очень сложная задача с точки зрения логистики и техники. Поэтому мы советуем начать обучение украинских пилотов на западных самолетах уже сейчас, чтобы, когда будет принято решение о предоставлении самолетов, не тратить время и многие месяцы на обучение", – сказал Кулеба.

Контекст:

Украина призывает союзников предоставить ей боевые самолеты западного типа с начала полномасштабной войны, обсуждение вопроса в публичной плоскости активизировалось в последние месяцы. 20 января президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине истребители F-16 и дальнобойные ракеты. Глава МИД Украины 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил 14 февраля по итогам девятого "Рамштайна", что у него нет объявлений на тему передачи Украине западных истребителей. В то же время министр обороны Украины Алексей Резников уверен, что у Украины "точно будут современные самолеты".

В начале марта Польша и Словакия заявили о готовности передать Украине МиГ-29. Премьер-министр Финляндии Санна Марин, которая 10 марта посетила Киев, также заявила, что вопрос передачи Финляндией Украине истребителей может обсуждаться.

Теги: Украина, вооружение, Дмитрий Кулеба, истребители, самолеты, российская агрессия, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Превосходные спортивные способности и сдержанный характер". Чарльз III получил в подарок вороную кобылу
"Превосходные спортивные способности и сдержанный характер". Чарльз III получил в подарок вороную кобылу
Галина ГРИШИНА
  Зибров: За первые две недели войны я видел, как портится нервная система у Маринки. У нее начался нервный тик
  Зибров: За первые две недели войны я видел, как портится нервная система у Маринки. У нее начался нервный тик G
Алеся БАЦМАН
  Почему молчит Дан Балан и где он сейчас находится
  Почему молчит Дан Балан и где он сейчас находится
Галина ГРИШИНА
Экс-жена Кличко в декольте на спине и трусах с высокими вырезами станцевала танго с молодым партнером
Экс-жена Кличко в декольте на спине и трусах с высокими вырезами станцевала танго с молодым партнером
Каменских, Могилевская, Мейхер и другие. Подборка звездных шпагатов. Фото, видео
Каменских, Могилевская, Мейхер и другие. Подборка звездных шпагатов. Фото, видео
Галина ГРИШИНА
  Зибров: Маринка за две недели до вторжения РФ сказала: "Приснился сон, что стреляют. Будет война". И говорит: "Паша, будет с Украиной беда"
  Зибров: Маринка за две недели до вторжения РФ сказала: "Приснился сон, что стреляют. Будет война". И говорит: "Паша, будет с Украиной беда" G
Алеся БАЦМАН
"Борщ. Секретный ингредиент". Netflix покажет фильм с участием Клопотенко
"Борщ. Секретный ингредиент". Netflix покажет фильм с участием Клопотенко
Галина ГРИШИНА
"Оскар 2023". Где и когда смотреть, какой фильм представляет Украину и почему украинцы просят снять с номинаций "Топ Ган: Меверик" с Крузом
"Оскар 2023". Где и когда смотреть, какой фильм представляет Украину и почему украинцы просят снять с номинаций "Топ Ган: Меверик" с Крузом
Галина ГРИШИНА
Фон дер Ляйен в Вашингтоне продемонстрировала поддержку Украине с помощью аксессуара. Фото
Фон дер Ляйен в Вашингтоне продемонстрировала поддержку Украине с помощью аксессуара. Фото
Галина ГРИШИНА
Из-за Щегеля и Голубкова Минкульт ужесточил правила выезда за границу. The Hypnotunez не смогли выехать. Жадан, Tvorchi, Серга отреагировали
Из-за Щегеля и Голубкова Минкульт ужесточил правила выезда за границу. The Hypnotunez не смогли выехать. Жадан, Tvorchi, Серга отреагировали
Галина ГРИШИНА
"Любое имущество является общим". Бывшая жена Остапчука заговорила об их недостроенном доме
"Любое имущество является общим". Бывшая жена Остапчука заговорила об их недостроенном доме
Галина ГРИШИНА
Украинский режиссер Голубков снял клип для путинистки. Минкульт подтвердил, что дал ему разрешение на выезд за границу
Украинский режиссер Голубков снял клип для путинистки. Минкульт подтвердил, что дал ему разрешение на выезд за границу
Галина ГРИШИНА
"Антитіла" в Берлине сделали "правильное фото" на фоне российского посольства
"Антитіла" в Берлине сделали "правильное фото" на фоне российского посольства
Галина ГРИШИНА
Украинская ведущая Ашион сообщила, что вернулась в Украину из Германии
Украинская ведущая Ашион сообщила, что вернулась в Украину из Германии
Галина ГРИШИНА
  Сайрус после успеха Flowers выпустила черно-белый клип на песню River. Его уже посмотрели более 1,5 млн раз. Видео
  Сайрус после успеха Flowers выпустила черно-белый клип на песню River. Его уже посмотрели более 1,5 млн раз. Видео
Галина ГРИШИНА
Макаревич рассказал, что сделал бы, если бы стал президентом США
Макаревич рассказал, что сделал бы, если бы стал президентом США
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Мои две самые большие радости". Саакашвили показал свою дочь и ее мать – известную грузинскую певицу. Они принимали участие в митинге (55277)
2
Экс-жена Кличко в декольте на спине и трусах с высокими вырезами станцевала танго с молодым партнером (33339)
3
35-летняя plus size модель Грэм снялась в "голом" золотом лифе (32514)
4
"Это все она, эта ведьма прекрасная, сделала". Полякова спела с автором своих песен хит "Танцюю, як в останній раз". Видео (19490)
5
"Говорит, что так и надо". Денисенко сообщила, что ее муж – защищающий Украину на фронте актер Фединчик написал завещание на ее имя (18094)
6
Сопонару из "Женского квартала" в полный рост снялась в обнимку с бойфрендом (17798)
7
Защищающий Украину на фронте актер Иваница сыграл в украинском детективе бандита. Названа дата премьеры (17754)
8
Каменских, Могилевская, Мейхер и другие. Подборка звездных шпагатов. Фото, видео (16611)
 
 
 
 