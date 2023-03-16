Решение Польши передать Украине МиГ-29 не повлияет на позицию США по поставкам F-16 – Белый дом

По его словам, позиция Польши отличается от позиции других членов НАТО, но это не влияет на решение Варшавы и тем более не отменяет его.
"Это одно из независимых решений, которое может принять любая страна, и мы уважаем эти решения... Они должны определять не только то, что они собираются дать, но и то, как они собираются это сделать", – сказал представитель Белого дома, добавив, что намерение Польши "не побудит" США отправить Киеву истребители F-16.
9 марта спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат отметил, что самолеты советского производства помогут удерживать украинскую авиацию в боеспособном состоянии.
14 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что передача Украине истребителей МиГ-29 может состояться в течение следующих четырех-шести недель.
16 марта президент Польши Анджей Дуда заявил на пресс-конференции, что в ближайшие дни Польша передаст Украине четыре самолета МиГ-29 в полностью рабочем состоянии. По его словам, у Польши есть более 10 самолетов МиГ, которые она получила в начале 90-х от армии ГДР. Остальные самолеты пока обслуживаются и готовятся к передаче.