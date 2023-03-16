Решение Польши передать Украине МиГ-29 не повлияет на позицию США по поставкам F-16 – Белый дом

По его словам, позиция Польши отличается от позиции других членов НАТО, но это не влияет на решение Варшавы и тем более не отменяет его.

"Это одно из независимых решений, которое может принять любая страна, и мы уважаем эти решения... Они должны определять не только то, что они собираются дать, но и то, как они собираются это сделать", – сказал представитель Белого дома, добавив, что намерение Польши "не побудит" США отправить Киеву истребители F-16.