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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Решение Польши передать Украине МиГ-29 не повлияет на позицию США по поставкам F-16 – Белый дом

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Решение Польши отличается от позиции НАТО Кирби
Решение Польши отличается от позиции НАТО – Кирби
Фото: ЕРА

Намерение Польши направить в Украину истребители МиГ-29 не подтолкнет президента США Джо Байдена к отправке американских самолетов F-16. Об этом 16 марта заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, сообщает CNN.

По его словам, позиция Польши отличается от позиции других членов НАТО, но это не влияет на решение Варшавы и тем более не отменяет его.

"Это одно из независимых решений, которое может принять любая страна, и мы уважаем эти решения... Они должны определять не только то, что они собираются дать, но и то, как они собираются это сделать", – сказал представитель Белого дома, добавив, что намерение Польши "не побудит" США отправить Киеву истребители F-16.

Контекст:8 марта президент Польши Анджей Дуда сказал, что Польша в рамках международной коалиции готова передать Украине свои истребители МиГ-29.

9 марта спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат отметил, что самолеты советского производства помогут удерживать украинскую авиацию в боеспособном состоянии.

14 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что передача Украине истребителей МиГ-29 может состояться в течение следующих четырех-шести недель.

16 марта президент Польши Анджей Дуда заявил на пресс-конференции, что в ближайшие дни Польша передаст Украине четыре самолета МиГ-29 в полностью рабочем состоянии. По его словам, у Польши есть более 10 самолетов МиГ, которые она получила в начале 90-х от армии ГДР. Остальные самолеты пока обслуживаются и готовятся к передаче.

Теги: США, Польша, Джо Байден, авиация, Белый дом, истребители, самолеты, война России против Украины, Джон Кирби, МиГ-29, F-16
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