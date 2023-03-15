Несколько стран хотят передать Украине МиГ-29 – польское правительство

Мюллер не уточнил, о каких именно странах идет речь.

"Я могу только подтвердить, что эти решения принимаются несколькими странами, но сообщать об этом от имени этих стран не входит в мои обязанности... У нас уже есть четкие декларации о том, какие это будут страны, но мы договорились, что они объявят о таком решении в свои собственные даты и по соответствующей процедуре", – сказал он.

Польша готова объявить о таком решении в течение следующих недель, отметил Мюллер, и напомнил, что об этом 14 марта заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

8 марта президент Польши Анджей Дуда также сообщил, что Польша в рамках международной коалиции готова передать Украине свои истребители МиГ-29.