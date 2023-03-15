Несколько стран хотят передать Украине МиГ-29 – польское правительство

Мюллер не уточнил, о каких именно странах идет речь.
"Я могу только подтвердить, что эти решения принимаются несколькими странами, но сообщать об этом от имени этих стран не входит в мои обязанности... У нас уже есть четкие декларации о том, какие это будут страны, но мы договорились, что они объявят о таком решении в свои собственные даты и по соответствующей процедуре", – сказал он.
Польша готова объявить о таком решении в течение следующих недель, отметил Мюллер, и напомнил, что об этом 14 марта заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
8 марта президент Польши Анджей Дуда также сообщил, что Польша в рамках международной коалиции готова передать Украине свои истребители МиГ-29.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года ни одна страна не сообщала официально о поставках в Украину боевых самолетов – ни советского образца, ни современных западных.
Решение о передаче Украине самолетов МиГ позволило бы сразу задействовать их в укреплении обороны Украины, заявил Дуда в интервью, которое вышло 18 февраля. "У нас еще есть несколько таких самолетов, и мы будем рассматривать этот вопрос", – отметил президент Польши.
В Белом доме заявляли, что приветствуют решение Польши о передаче Украине МиГ-29.