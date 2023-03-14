Моравецкий сказал, когда Польша передаст МиГ-29 Украине

Так Моравецкий прокомментировал недавние слова президента Польши Анджея Дуды о том, что Польша в рамках международной коалиции готова передать Украине свои истребители МиГ-29.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года ни одна страна не сообщала официально о поставках в Украину боевых самолетов – ни советского образца, ни современных западных.

Решение о передаче Украине самолетов МиГ позволило бы сразу задействовать их в укреплении обороны Украины, заявил Дуда в интервью, которое вышло 18 февраля. "У нас еще есть несколько таких самолетов, и мы будем рассматривать этот вопрос", – отметил президент Польши.

В Белом доме заявили, что приветствовали бы решение Польши о передаче Украине МиГ-29.

Передать Украине почти все свои истребители МиГ-29 советского производства (10 из 11) готова Словакия, отметили в минобороны страны в начале марта.

Самолеты советского производства, которые передадут Украине Польша и Словакия, помогут удерживать украинскую авиацию в боеспособном состоянии, рассказал спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.