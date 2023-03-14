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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Моравецкий сказал, когда Польша передаст МиГ-29 Украине

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Моравецкий ответил на вопрос журналистов о сроках передачи Украине самолетов
Моравецкий ответил на вопрос журналистов о сроках передачи Украине самолетов
Фото: EPA

Передача Украине истребителей МиГ-29 может состояться в течение следующих четырех-шести недель. Об этом заявил журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает wPolityce.pl 14 марта.

Так Моравецкий прокомментировал недавние слова президента Польши Анджея Дуды о том, что Польша в рамках международной коалиции готова передать Украине свои истребители МиГ-29.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года ни одна страна не сообщала официально о поставках в Украину боевых самолетов – ни советского образца, ни современных западных.

Решение о передаче Украине самолетов МиГ позволило бы сразу задействовать их в укреплении обороны Украины, заявил Дуда в интервью, которое вышло 18 февраля. "У нас еще есть несколько таких самолетов, и мы будем рассматривать этот вопрос", – отметил президент Польши.

В Белом доме заявили, что приветствовали бы решение Польши о передаче Украине МиГ-29.

Передать Украине почти все свои истребители МиГ-29 советского производства (10 из 11) готова Словакия, отметили в минобороны страны в начале марта.

Самолеты советского производства, которые передадут Украине Польша и Словакия, помогут удерживать украинскую авиацию в боеспособном состоянии, рассказал спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Украина, Польша, авиация, самолеты, война России против Украины, Матеуш Моравецкий, МиГ-29
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