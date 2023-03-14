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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Президент Чехии: Прежде всего Украине нужна бронетехника

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Павел: Прежде всего Украине нужна бронетехника
Павел: Прежде всего Украине нужна бронетехника
Фото: EPA

Украина сейчас в основном нуждается в бронетехнике, средствах противовоздушной и противоракетной обороны и артиллерийских боеприпасах, и Западу нужно обеспечить ее всем необходимым. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел в интервью ČTK, опубликованном 13 марта. Также он высказал мнение, нужно ли давать самолеты чешского производства.

Чтобы Украина не потерпела неудачу в своей обороне, необходимо обеспечить ее тем, что ей нужно для успешной обороны или контрнаступления для восстановления своих границ, заявил Павел.

"Прежде всего это бронетехника. Это средства противовоздушной, а также противоракетной обороны, потому что мы видим, как массированные удары по гражданской инфраструктуре направлены на то, чтобы парализовать Украину, и они вызывают множество человеческих жертв и материальных потерь", — сказал он.

Павел отметил, что расход во время напряженных боев у украинской армии огромен. По его словам, Украине нужно около 10 тыс. снарядов в сутки в категории артиллерийских боеприпасов. При этом он подчеркнул, что Украина в настоящее время не имеет производственных мощностей.

"У России огромные запасы на складах, и даже если у нее есть проблемы с логистикой, как доставить эти запасы на поле боя, ей все равно есть откуда их брать. У Украины этого нет", – добавил он.

На вопрос, должна ли Чехия предложить Украине легкие боевые самолеты L-159 своего производства, Павел ответил, что таких самолетов у Украины никогда не было, поэтому для них нет инфраструктуры и не готовят пилотов. По его словам, это может быть более простая машина в эксплуатации, чем сверхзвуковой самолет, но проблемы остаются.

"Вы должны подготовить всю логистику, обслуживание, управление движением, управление топливом, специальные боеприпасы, также обучить наземный и воздушный персонал. И это вопрос от полугода до года, в зависимости от вида", – сказал он. По его словам, поставка самолетов МиГ-29 имеет больше смысла.

Когда Украина начнет восстановление, можно будет говорить о том, что можно обеспечить для строительства армии уже на мирной основе, добавил Павел.

Контекст:

Чехия активно поддерживает Украину в борьбе с российской агрессией. 27 августа 2022 года она согласилась вместе с Польшей патрулировать небо Словакии. Это позволило последней передать Украине 11 словацких истребителей МиГ-29.

По данным минобороны Чехии на начало октября, экспорт вооружений из Чехии в Украину в 2022 году достиг 47 млрд чешских крон (около $1,9 млрд). Кроме того, чешские компании ремонтируют украинскую военную технику.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявлял в июне, что послевоенное восстановление Украины будет одним из приоритетов Чехии во время ее председательства в Совете Европейского союза.

9 января 2023 года Фиала сообщил, что правительство Чехии готовится передать Украине партию танков.

Бывший генерал НАТО Павел был избран президентом Чехии в конце января. После победы на выборах он заявлял, что Украина должна вступить в НАТО сразу после завершения войны с Россией. При этом Павел выражал опасения, что вытеснение российских оккупантов с украинской территории может привести к проблемам Запада с Россией.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Чехия, военная техника, военная помощь, боеприпасы, самолеты, Петр Павел, война России против Украины
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