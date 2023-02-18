Избранный президент Чехии заявил, что вытеснение оккупантов из Украины может привести к проблемам Запада с РФ

"Я бы все-таки призвал быть осторожнее с точки зрения оценки потенциального завершения этого конфликта, потому что даже если будет вероятность развала российской армии, украинская армия их вытеснит из Украины, то у нас будет разваленная Россия. Это означает, что не будет с кем вести переговоры относительно режима гарантии безопасности, не будет с кем работать относительно создания архитектуры безопасности в Европе", – сказал Павел.

По его словам, с разваленной Россией у Запада будет больше проблем, которые сейчас "даже не понимаются".

"Я думаю, намного лучше быть реалистом, надеяться на лучшее и быть готовым к худшему", – подчеркнул Павел.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

18 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что война в Украине будет идти до тех пор, пока Россия будет представлять угрозу. "Самое важное, Россия должна измениться", – сказал он.