Избранный президент Чехии заявил, что вытеснение оккупантов из Украины может привести к проблемам Запада с РФ

"Я бы все-таки призвал быть осторожнее с точки зрения оценки потенциального завершения этого конфликта, потому что даже если будет вероятность развала российской армии, украинская армия их вытеснит из Украины, то у нас будет разваленная Россия. Это означает, что не будет с кем вести переговоры относительно режима гарантии безопасности, не будет с кем работать относительно создания архитектуры безопасности в Европе", – сказал Павел.
По его словам, с разваленной Россией у Запада будет больше проблем, которые сейчас "даже не понимаются".
"Я думаю, намного лучше быть реалистом, надеяться на лучшее и быть готовым к худшему", – подчеркнул Павел.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
18 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что война в Украине будет идти до тех пор, пока Россия будет представлять угрозу. "Самое важное, Россия должна измениться", – сказал он.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. Фактически РФ ведет войну против Украины с 2014 года, когда оккупировала Крым и начала боевые действия на востоке, в результате которых была оккупирована часть Донецкой и Луганской областей.
15 ноября 2022 года во время выступления на саммите G20 президент Украины Владимир Зеленский представил украинскую формулу мира, включающую 10 пунктов. Она предусматривает координацию международных усилий по установлению ядерной, энергетической и продовольственной безопасности. Одним из главных положений является вывод российских войск со всей территории Украины в пределах международно признанных границ.
"Это сейчас одна из ключевых задач нашего государства – привлечь мир к конкретной реализации пунктов формулы мира", – сказал Зеленский 9 декабря. По его словам, Украина ощущает поддержку в вопросе привлечения России к ответственности за агрессию как от государств, так и от международных организаций и правозащитных институций.