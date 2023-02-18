Путин одержим Украиной, пока он у власти, мира не будет – Кулеба

"До тех пор, пока Путин будет у власти, Украина не будет мирной. Путин одержим Украиной, причины этого очень долго объяснять [...], но я могу себе представить, что, когда Путин уйдет и будут выбирать нового руководителя, тогда откроется окно возможностей", – сказал украинский дипломат.
Он отметил, что "мы не можем прогнозировать, когда это произойдет".
"Сейчас же мы должны лишь воевать – на поле боя, на дипломатической платформе; воевать за тот мир, который основан на международном праве", – заявил Кулеба.
По словам министра, он готов "уехать в село воспитывать детей", как только закончится война.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, осенью были освобождены часть территории Харьковской, Херсонской и Николаевской областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда был главой правительства.
В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году. Он неоднократно заявлял, что пока не решил, будет ли баллотироваться на новый срок.
Ряд экспертов, например, исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко, прогнозируют, что вследствие военных неудач в Украине Путин может лишиться власти.
По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину.