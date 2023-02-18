Путин одержим Украиной, пока он у власти, мира не будет – Кулеба

Кулеба (на фото) отметил, что не может прогнозировать, когда уйдет Путин Фото: ЕРА

"До тех пор, пока Путин будет у власти, Украина не будет мирной. Путин одержим Украиной, причины этого очень долго объяснять [...], но я могу себе представить, что, когда Путин уйдет и будут выбирать нового руководителя, тогда откроется окно возможностей", – сказал украинский дипломат.

Он отметил, что "мы не можем прогнозировать, когда это произойдет".

"Сейчас же мы должны лишь воевать – на поле боя, на дипломатической платформе; воевать за тот мир, который основан на международном праве", – заявил Кулеба.

По словам министра, он готов "уехать в село воспитывать детей", как только закончится война.

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