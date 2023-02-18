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Путин одержим Украиной, пока он у власти, мира не будет – Кулеба

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Кулеба (на фото) отметил, что не может прогнозировать, когда уйдет Путин
Кулеба (на фото) отметил, что не может прогнозировать, когда уйдет Путин
Фото: ЕРА

Пока у власти в России находится президент Владимир Путин, мира в Украине не будет. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 18 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности, трансляцию вела "Немецкая волна".

"До тех пор, пока Путин будет у власти, Украина не будет мирной. Путин одержим Украиной, причины этого очень долго объяснять [...], но я могу себе представить, что, когда Путин уйдет и будут выбирать нового руководителя, тогда откроется окно возможностей", – сказал украинский дипломат.

Он отметил, что "мы не можем прогнозировать, когда это произойдет".

"Сейчас же мы должны лишь воевать – на поле боя, на дипломатической платформе; воевать за тот мир, который основан на международном праве", – заявил Кулеба.

По словам министра, он готов "уехать в село воспитывать детей", как только закончится война.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, осенью были освобождены часть территории Харьковской, Херсонской и Николаевской областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда был главой правительства.

В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году. Он неоднократно заявлял, что пока не решил, будет ли баллотироваться на новый срок.

Ряд экспертов, например, исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко, прогнозируют, что вследствие военных неудач в Украине Путин может лишиться власти.

По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Владимир Путин, война, вторжение, Дмитрий Кулеба, война России против Украины, Мюнхенская конференция по безопасности
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