Кулеба после разговора с Блинкеном: Мы полны решимости ускорить доставку военной помощи

"Я поблагодарил госсекретаря Блинкена и США за поддержку Украины. Мы полны решимости ускорить доставку военной помощи. Мы также координировали нашу совместную работу по мобилизации поддержки предстоящих голосований в ООН", – заявил он.

Кулеба также повторил свой призыв к США начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16.

I thanked @SecBlinken and the U.S. for standing with Ukraine. We are determined to speed up the delivery of military aid. We also coordinated our joint work on mobilising support for upcoming UN votes. I reiterated my call on the U.S. to begin training Ukrainian pilots on F-16s. pic.twitter.com/KQjR0YxlEO — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 18, 2023