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Кулеба после разговора с Блинкеном: Мы полны решимости ускорить доставку военной помощи

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Кулеба и Блинкен встретились 18 февраля
Кулеба и Блинкен встретились 18 февраля
Фото: EPA

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом Кулеба сообщил в Twitter 18 февраля.

"Я поблагодарил госсекретаря Блинкена и США за поддержку Украины. Мы полны решимости ускорить доставку военной помощи. Мы также координировали нашу совместную работу по мобилизации поддержки предстоящих голосований в ООН", – заявил он.

Кулеба также повторил свой призыв к США начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.

США последовательно поддерживают Украину в борьбе против российской агрессии. С начала полномасштабной войны США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.

Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.

В целом США выделили Украине помощи в области безопасности на сумму $30 млрд с начала работы администрации президента Джо Байдена (в 2021 году). С 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $32 млрд.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Дмитрий Кулеба, Энтони Блинкен, война России против Украины, Мюнхенская конференция по безопасности
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