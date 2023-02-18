Кулеба после разговора с Блинкеном: Мы полны решимости ускорить доставку военной помощи

"Я поблагодарил госсекретаря Блинкена и США за поддержку Украины. Мы полны решимости ускорить доставку военной помощи. Мы также координировали нашу совместную работу по мобилизации поддержки предстоящих голосований в ООН", – заявил он.
Кулеба также повторил свой призыв к США начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16.
I thanked @SecBlinken and the U.S. for standing with Ukraine. We are determined to speed up the delivery of military aid. We also coordinated our joint work on mobilising support for upcoming UN votes. I reiterated my call on the U.S. to begin training Ukrainian pilots on F-16s. pic.twitter.com/KQjR0YxlEO— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 18, 2023
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.
США последовательно поддерживают Украину в борьбе против российской агрессии. С начала полномасштабной войны США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.
Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.
В целом США выделили Украине помощи в области безопасности на сумму $30 млрд с начала работы администрации президента Джо Байдена (в 2021 году). С 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $32 млрд.