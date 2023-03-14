Вступление Украины в ЕС вызовет меньше споров, чем вступление в НАТО – президент Чехии

По его словам, многие страны ЕС согласны с тем, что Украину следует пригласить в блок как можно скорее. Об этом же говорит и тот факт, что ряд представителей ЕС посетили Украину после начала полномасштабного вторжения России, подчеркнул он.
"Я думаю, что членство Украины или любой страны в Евросоюзе всегда можно лучше объяснить, даже тем, кто этого не хочет, как шаг экономический, социальный, культурный, а не военный", – сказал Павел.
Также он отметил, что послевоенное восстановление, которое нужно начинать только после войны, может помочь приблизить страну к ЕС.
Павел заявил, что важно быть на стороне Украины не только на словах, но и через материальную или финансовую помощь. По его словам, это поможет поддерживать не только боевой дух украинских солдат, но и украинского общества.
Чешский президент отметил, что риторика должна быть направлена не только на заверение Украины в дальнейшей помощи, но и на разъяснение гражданам Чехии необходимости оказания помощи подвергшейся нападению стране.
"Если наши собственные граждане не видят смысла помогать Украине, если они не воспринимают это как помощь самим себе, то нам будет сложно выдерживать темпы помощи", – подчеркнул он.
На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в ЕС и НАТО, курс на вступление в эти организации зафиксирован в ее Конституции.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО. Однако план действий по членству Украина не получила.
28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.
30 сентября 2022 года – после того, как президент России Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса.
В 2023 году Украина стремится начать переговоры о членстве в ЕС, заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль 3 января. По его словам, Украина рассчитывает пройти путь переговоров о вступлении в ЕС менее чем за два года.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что Украина может вступить в НАТО раньше, чем в Евросоюз.