Вступление Украины в ЕС вызовет меньше споров, чем вступление в НАТО – президент Чехии

По его словам, многие страны ЕС согласны с тем, что Украину следует пригласить в блок как можно скорее. Об этом же говорит и тот факт, что ряд представителей ЕС посетили Украину после начала полномасштабного вторжения России, подчеркнул он.

"Я думаю, что членство Украины или любой страны в Евросоюзе всегда можно лучше объяснить, даже тем, кто этого не хочет, как шаг экономический, социальный, культурный, а не военный", – сказал Павел.

Также он отметил, что послевоенное восстановление, которое нужно начинать только после войны, может помочь приблизить страну к ЕС.

Павел заявил, что важно быть на стороне Украины не только на словах, но и через материальную или финансовую помощь. По его словам, это поможет поддерживать не только боевой дух украинских солдат, но и украинского общества.

Чешский президент отметил, что риторика должна быть направлена не только на заверение Украины в дальнейшей помощи, но и на разъяснение гражданам Чехии необходимости оказания помощи подвергшейся нападению стране.

"Если наши собственные граждане не видят смысла помогать Украине, если они не воспринимают это как помощь самим себе, то нам будет сложно выдерживать темпы помощи", – подчеркнул он.