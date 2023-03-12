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Президент Чехии посетит Украину в апреле

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Павел принял присягу президента Чехии 9 марта
Павел принял присягу президента Чехии 9 марта
Фото: EPA

Президент Чехии Петр Павел в апреле посетит Украину. Об этом 12 марта заявила пресс-секретарь президента Чехии Маркета Рехакова по результатам разговора Павела с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщило издание Ceske Noviny.

Пресс-секретарь отметила, что о телефонном разговоре просил Зеленский и хотел его совершить "как можно скорее после инаугурации".

"Они обсудили возможный визит президента Павла в Украину и договорились, что он состоится в апреле. Темой была также поддержка Чехией Украины в последующие месяцы", – сообщила пресс-секретарь Павела.

Телефонный разговор между президентами Чехии и Украины состоялся сегодня.

"Провел разговор с президентом Павелом. Поздравил с официальным вступлением на должность. Проинформировал о ситуации на фронте, наших потребностях безопасности", – написал Зеленский в Twitter.

Он отметил, что также "говорили о движении Украины к Евросоюзу".

Контекст:

Бывший генерал НАТО Павел был избран президентом Чехии в конце января.

После победы на выборах он заявлял, что Украина должна вступить в НАТО сразу после завершения войны с Россией. При этом Павел выражал опасения, что вытеснение российских оккупантов с украинской территории может привести к проблемам Запада с Россией.

Президентскую присягу Павел принял 9 марта.

Теги: Украина, Чехия, Владимир Зеленский, Петр Павел
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