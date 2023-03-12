Президент Чехии посетит Украину в апреле

Пресс-секретарь отметила, что о телефонном разговоре просил Зеленский и хотел его совершить "как можно скорее после инаугурации".
"Они обсудили возможный визит президента Павла в Украину и договорились, что он состоится в апреле. Темой была также поддержка Чехией Украины в последующие месяцы", – сообщила пресс-секретарь Павела.
Телефонный разговор между президентами Чехии и Украины состоялся сегодня.
"Провел разговор с президентом Павелом. Поздравил с официальным вступлением на должность. Проинформировал о ситуации на фронте, наших потребностях безопасности", – написал Зеленский в Twitter.
Он отметил, что также "говорили о движении Украины к Евросоюзу".
Бывший генерал НАТО Павел был избран президентом Чехии в конце января.
После победы на выборах он заявлял, что Украина должна вступить в НАТО сразу после завершения войны с Россией. При этом Павел выражал опасения, что вытеснение российских оккупантов с украинской территории может привести к проблемам Запада с Россией.
Президентскую присягу Павел принял 9 марта.