Президент Чехии посетит Украину в апреле

Пресс-секретарь отметила, что о телефонном разговоре просил Зеленский и хотел его совершить "как можно скорее после инаугурации".

"Они обсудили возможный визит президента Павла в Украину и договорились, что он состоится в апреле. Темой была также поддержка Чехией Украины в последующие месяцы", – сообщила пресс-секретарь Павела.

Телефонный разговор между президентами Чехии и Украины состоялся сегодня.

"Провел разговор с президентом Павелом. Поздравил с официальным вступлением на должность. Проинформировал о ситуации на фронте, наших потребностях безопасности", – написал Зеленский в Twitter.

Он отметил, что также "говорили о движении Украины к Евросоюзу".