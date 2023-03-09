Павел принял присягу президента Чехии

Павел прибыл в Пражский Град на лимузине с женой Евой еще до полудня. Перед встречей он провел официальный обед с Милошем Земаном, который покинул пост президента, и его женой Иваной.

На церемонии Павел наизусть прочитал присягу. Вскоре после этого прогремел 21 орудийный залп с соседнего холма Петрин, а в самом зале зазвучал чешский гимн.

Gen. Petr Pavel zaprzysi * ony na Prezydenta Republiki Czeskiej. Ceremonia odby * a si * podczas wspólnego posiedzenia obu izb Parlamentu Republiki Czeskiej w Sali W * adys * awowskiej praskiego Zamku. pic.twitter.com/Jj5vqBMa1g — Mateusz Gniazdowski (@M_Gniazdowski) March 9, 2023

В своей речи, которая длилась около четверти часа, новый президент Чехии пообещал "вернуть достоинство, уважение, порядочность и другие ценности" руководству страны.

По словам Павела, Чехия уже много раз показывала, на что она способна. В качестве примера он привел успешное председательство в Совете Европейского союза.

"Давайте будем активными и перенесем это и на другие сферы. Например, в НАТО или ООН. Не будет ждать, пока большие страны придут с решениями. Где написано, что самые умные и способные всегда являются самыми большими?" – сказал он.

Инаугурация завершилась приветствием Павелом общественности с балкона в третьем дворе Пражского Града и возложением цветов к статуе первого президента Чехословакии Томаша Масарика.