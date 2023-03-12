Зеленский рассказал новому президенту Чехии о ситуации на фронте и потребностях Украины

"Провел разговор с президентом Павелом. Поздравил с официальным вступлением на должность. Проинформировал о ситуации на фронте, наших потребностях безопасности", – написал Зеленский.

Он отметил, что также "говорили о движении Украины к Евросоюзу".

"Договорились и дальше активно взаимодействовать. Поддержка Чехии важна для Украины в борьбе с агрессией РФ", – подчеркнул Зеленский.