Зеленский рассказал новому президенту Чехии о ситуации на фронте и потребностях Украины

"Провел разговор с президентом Павелом. Поздравил с официальным вступлением на должность. Проинформировал о ситуации на фронте, наших потребностях безопасности", – написал Зеленский.
Он отметил, что также "говорили о движении Украины к Евросоюзу".
"Договорились и дальше активно взаимодействовать. Поддержка Чехии важна для Украины в борьбе с агрессией РФ", – подчеркнул Зеленский.
Провів розмову з Президентом * @prezidentpavel. Привітав з офіційним вступом на посаду. Поінформував про ситуацію на фронті, наші безпекові потреби. Говорили про рух * до * . Домовилися й надалі активно взаємодіяти. Підтримка * важлива для * в боротьбі з агресією РФ!— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 12, 2023
Бывший генерал НАТО Павел был избран президентом Чехии в конце января.
После победы на выборах он заявлял, что Украина должна вступить в НАТО сразу после завершения войны с Россией. При этом Павел выражал опасения, что вытеснение российских оккупантов с украинской территории может привести к проблемам Запада с Россией.
Президентскую присягу Павел принял 9 марта.