Правительство Словакии обсуждает передачу Украине МиГ-29

Правительство Словакии на следующей неделе сообщит, будет ли их страна передавать Украине истребители Фото: EPA

Исполняющий обязанности министра обороны Словакии Ярослав Надь по итогам заседания заявил, что правительство страны еще не приняло окончательное решение о передаче Украине списанных словацких истребителей МиГ-29. Словакия еще ждет каких-то предложений от иностранных партнеров, добавил он.

Словацкому правительству Надь рассказал о предложении, которое уже получила страна, – о "компенсации за самолеты", если их передадут Украине.

Чиновник также рассказал, что часть словацких МиГ-29, если их отправят в Украину, будут использовать только на запчасти, потому что они в плохом состоянии.



Правительство Словакии сообщит об окончательном решении по поводу передачи Украине истребителей до следующего заседания на следующей неделе, сообщил министр юстиции Вильям Карас, отметило издание Teraz.