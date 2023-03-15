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Правительство Словакии обсуждает передачу Украине МиГ-29

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Правительство Словакии на следующей неделе сообщит, будет ли их страна передавать Украине истребители
Правительство Словакии на следующей неделе сообщит, будет ли их страна передавать Украине истребители
Фото: EPA

Правительство Словакии на заседании 15 марта неофициально обсудило вопрос о передаче Украине старых истребителей МиГ-29. Об этом сообщают словацкие СМИ, в частности Pravda и агентство TASR.

Исполняющий обязанности министра обороны Словакии Ярослав Надь по итогам заседания заявил, что правительство страны еще не приняло окончательное решение о передаче Украине списанных словацких истребителей МиГ-29. Словакия еще ждет каких-то предложений от иностранных партнеров, добавил он.

Словацкому правительству Надь рассказал о предложении, которое уже получила страна, – о "компенсации за самолеты", если их передадут Украине.

Чиновник также рассказал, что часть словацких МиГ-29, если их отправят в Украину, будут использовать только на запчасти, потому что они в плохом состоянии. 

Правительство Словакии сообщит об окончательном решении по поводу передачи Украине истребителей до следующего заседания на следующей неделе, сообщил министр юстиции Вильям Карас, отметило издание Teraz.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года ни одна страна не сообщала официально о поставках в Украину боевых самолетов – ни советского образца, ни современных западных.

1 марта Надь сообщил, что Словакия готова передать Украине почти все свои истребители МиГ-29. Это 10 из 11 имеющихся у Словакии таких самолетов. Еще один истребитель зарезервирован для авиационного музея.

8 марта президент Польши Анджей Дуда заявил, что Польша в рамках международной коалиции готова передать Украине свои истребители МиГ-29Передача самолетов может состояться в течение следующих четырех-шести недель, сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

9 марта спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат отметил, что самолеты советского производства помогут удерживать украинскую авиацию в боеспособном состоянии.

Теги: Украина, Словакия, правительство, истребители, МиГ-29, Ярослав Надь
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