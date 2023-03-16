Польша передаст Украине четыре МиГ-29 в ближайшие дни – Дуда

По словам Дуды, остальные самолеты пока обслуживаются и готовятся к передаче. Президент уточнил, что у Польши есть более 10 самолетов МиГ, которые она получила в начале 90-х от армии ГДР. Это последние годы эксплуатации самолетов в соответствии с их техническими возможностями, сказал он.
Дуда сообщил, что Польша заменит советские МиГ-29 самолетами FA-50 из Южной Кореи, первые поставки которых ожидаются в конце года, а также американскими F-35.
Глава Офиса президента Андрей Ермак, который на днях после встречи с делегацией из Польши обещал "хорошие новости", опубликовал в Telegram эмодзи самолета.
1 марта министр обороны Словакии Ярослав Надь сообщил, что страна готова передать Украине почти все свои истребители МиГ-29. Это 10 из 11 имеющихся у Словакии таких самолетов. Еще один истребитель зарезервирован для авиационного музея.
8 марта президент Польши Анджей Дуда сказал, что Польша в рамках международной коалиции готова передать Украине свои истребители МиГ-29.
9 марта спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат отметил, что самолеты советского производства помогут удерживать украинскую авиацию в боеспособном состоянии.
14 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что передача Украине истребителей МиГ-29 может состояться в течение следующих четырех-шести недель.