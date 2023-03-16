Польша передаст Украине четыре МиГ-29 в ближайшие дни – Дуда

По словам Дуды, остальные самолеты пока обслуживаются и готовятся к передаче. Президент уточнил, что у Польши есть более 10 самолетов МиГ, которые она получила в начале 90-х от армии ГДР. Это последние годы эксплуатации самолетов в соответствии с их техническими возможностями, сказал он.

Дуда сообщил, что Польша заменит советские МиГ-29 самолетами FA-50 из Южной Кореи, первые поставки которых ожидаются в конце года, а также американскими F-35.

Глава Офиса президента Андрей Ермак, который на днях после встречи с делегацией из Польши обещал "хорошие новости", опубликовал в Telegram эмодзи самолета.