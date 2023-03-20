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Венгрия отказалась участвовать в совместной с ЕС закупке боеприпасов для ВСУ

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Сийярто подчеркнул, что Венгрия по-прежнему не хочет поставлять оружие Украине, потому что "хочет мира"
Сийярто подчеркнул, что Венгрия по-прежнему не хочет поставлять оружие Украине, потому что "хочет мира"
Фото: EPA

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 20 марта подтвердил, что его страна не будет участвовать в проекте Европейского союза по совместной закупке боеприпасов для Украины. Заявление политика цитирует Index.

Сийярто подчеркнул, что Венгрия по-прежнему не хочет поставлять оружие Украине, потому что "хочет мира".

"В то же время мы не будем мешать другим делать то, что они хотят", – добавил Сийярто.

Вклад Венгрии в Европейский фонд мира – примерно €10 млн – используют на другие цели, в частности для "обеспечения стабильности на Западных Балканах и уменьшения миграции в ЕС", сказал Сийярто.

Контекст:

20 марта в ЕС согласовали поставки боеприпасов для Украины на €2 млрд. Инициатива была одобрена на встрече в Брюсселе. Она должна быть одобрена на саммите лидеров ЕС, который состоится на этой неделе.

Первая часть плана состоит в том, что выделяется €1 млрд на то, чтобы страны ЕС как можно скорее передали боеприпасы, которые у них имеются. Вторая часть предполагает закупку 155-миллиметровых снарядов в рамках масштабной совместной закупки еще на €1 млрд. Согласно плану, эта закупка побудит европейские оборонные предприятия увеличить производство.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, война, Венгрия, боеприпасы, ВСУ, Европа, война России против Украины, Петер Сийярто, ЕС
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