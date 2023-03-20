Венгрия отказалась участвовать в совместной с ЕС закупке боеприпасов для ВСУ

Сийярто подчеркнул, что Венгрия по-прежнему не хочет поставлять оружие Украине, потому что "хочет мира" Фото: EPA

Сийярто подчеркнул, что Венгрия по-прежнему не хочет поставлять оружие Украине, потому что "хочет мира".

"В то же время мы не будем мешать другим делать то, что они хотят", – добавил Сийярто.

Вклад Венгрии в Европейский фонд мира – примерно €10 млн – используют на другие цели, в частности для "обеспечения стабильности на Западных Балканах и уменьшения миграции в ЕС", сказал Сийярто.