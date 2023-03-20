В Пентагоне рассказали, какое вооружение вошло в новый пакет военной помощи для Украины на $350 млн

Отмечается, что это 34-й пакет военной помощи, который США выделяют по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона с августа 2021 года.

В новый пакет, в частности, вошли:

боеприпасы для РСЗО HIMARS;

155-мм артиллерийские снаряды;

25-мм боеприпасы;

высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM;

81-мм и 60-мм минометные системы и минометные снаряды;

комплексы противотанкового вооружения АТ-4;

гранатометы, стрелковое оружие и боеприпасы к ним;

подрывные боеприпасы и оборудование для преодоления препятствий;

оборудование для разминирования;

тепловизионные системы, оптика и лазерные дальномеры;

речные патрульные катера;

тестовое и диагностическое оборудование для технического обслуживания и ремонта автомобилей;

запчасти и другое полевое оборудование.

"Для удовлетворения потребностей Украины на поле боя Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине ключевые возможности", – подчеркнули в Пентагоне.