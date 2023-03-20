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В Пентагоне рассказали, какое вооружение вошло в новый пакет военной помощи для Украины на $350 млн

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США объявили о передаче Украине дополнительных боеприпасов для РСЗО HIMARS
США объявили о передаче Украине дополнительных боеприпасов для РСЗО HIMARS
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook (иллюстративное)

Минобороны США опубликовало список вооружений из нового пакета военной помощи для Украины на $350 млн, объявленного 20 марта.

Отмечается, что это 34-й пакет военной помощи, который США выделяют по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона с августа 2021 года.

В новый пакет, в частности, вошли:

  • боеприпасы для РСЗО HIMARS;
  • 155-мм артиллерийские снаряды;
  • 25-мм боеприпасы;
  • высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM;
  • 81-мм и 60-мм минометные системы и минометные снаряды;
  • комплексы противотанкового вооружения АТ-4;
  • гранатометы, стрелковое оружие и боеприпасы к ним;
  • подрывные боеприпасы и оборудование для преодоления препятствий;
  • оборудование для разминирования;
  • тепловизионные системы, оптика и лазерные дальномеры;
  • речные патрульные катера;
  • тестовое и диагностическое оборудование для технического обслуживания и ремонта автомобилей;
  • запчасти и другое полевое оборудование.

"Для удовлетворения потребностей Украины на поле боя Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине ключевые возможности", – подчеркнули в Пентагоне.

Контекст:

Соединенные Штаты последовательно поддерживают Украину в борьбе против российской агрессии. С начала полномасштабной войны США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.

Предпоследний, 33-й, пакет военной помощи для Украины по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона на $400 млн США объявляли 3 марта.

В Пентагоне тогда добавили, что в общей сложности Соединенные Штаты выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $32,8 млрд с момента прихода к власти администрации президента Джо Байдена, в том числе около $32,2 млрд – с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.

Теги: США, Украина, оружие, Пентагон, вооружение, военная помощь, боеприпасы, РСЗО, артиллерия, ремонт, гранатомет, катер, война России против Украины, ракеты, разминирование, миномет, HIMARS
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