В Пентагоне рассказали, какое вооружение вошло в новый пакет военной помощи для Украины на $350 млн

Отмечается, что это 34-й пакет военной помощи, который США выделяют по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона с августа 2021 года.
В новый пакет, в частности, вошли:
"Для удовлетворения потребностей Украины на поле боя Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине ключевые возможности", – подчеркнули в Пентагоне.
Соединенные Штаты последовательно поддерживают Украину в борьбе против российской агрессии. С начала полномасштабной войны США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.
Предпоследний, 33-й, пакет военной помощи для Украины по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона на $400 млн США объявляли 3 марта.
В Пентагоне тогда добавили, что в общей сложности Соединенные Штаты выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $32,8 млрд с момента прихода к власти администрации президента Джо Байдена, в том числе около $32,2 млрд – с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.