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Для закупки боеприпасов Украине объединились 18 стран – оборонное ведомство ЕС

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Страны ЕС и Норвегия согласовали проект "Совместная закупка боеприпасов"
Страны ЕС и Норвегия согласовали проект "Совместная закупка боеприпасов"
Фото: depositphotos.com

17 государств – членов ЕС и Норвегия 20 марта договорились о совместных закупках боеприпасов для Украины. Об этом говорится в официальном заявлении оборонного ведомства Европейского союза.

Проект "Совместная закупка боеприпасов" был одобрен на встрече в Брюсселе (Бельгия).

Среди стран ЕС его подписали Австрия, Бельгия, Хорватия, Кипр, Чехия, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Португалия, Румыния, Словакия и Швеция.

Как говорится в заявлении оборонного ведомства, эта инициатива создает "прочную основу" для намерений государств – членов ЕС совместно закупать необходимые боеприпасы для Украины. Также они смогут вместе закупать боеприпасы для своих потребностей, уменьшая затраты за счет масштаба.

роект посылает четкий сигнал промышленности и укрепляет поддержку ЕС Украины в борьбе с агрессивной войной России", – заявили в оборонном ведомстве ЕС.

"С сегодняшней подписью 18 стран согласились объединить заказы и размещать их вместе через Европейское оборонное агентство. Украинские власти четко обозначили свои потребности, и этот проект [оборонного ведомства ЕС] является частью ответа союза", – заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, цитирует пресс-служба ведомства.

Другие страны Евросоюза могут присоединиться к инициативе на любом этапе, сказано в заявлении.

"Я приветствую сегодняшнее соглашение, направленное на поставку 1 млн патронов в течение следующих 12 месяцев. Мы будем работать с государствами – членам ЕС, чтобы нарастить оборонное промышленное производство", – написала в Twitter президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. 

Контекст:

Общее решение ЕС о поставках Украине боеприпасов анонсировал Боррель еще в первой половине марта. Он говорил, что ЕС необходимо обеспечить поставку дополнительных артиллерийских боеприпасов для ВСУ, увеличить совокупный спрос в Европе, а также ускорить закупку 155-мм боеприпасов и наращивать производственные мощности.

20 марта он сообщил, что Украине нужны боеприпасы калибров 155 мм, 152 мм и 102 мм.

Согласно инициативе, одобренной в Брюсселе, Украина получит 1 млн снарядов в течение следующих 12 месяцев. Сначала будет выделено €1 млрд на то, чтобы страны ЕС как можно скорее передали Украине боеприпасы, которые у них имеются. Потом государства проведут совместную закупку на еще €1 млрд.

Теги: Украина, Чехия, Кипр, Франция, Португалия, Эстония, Нидерланды, Словакия, Швеция, Норвегия, Брюссель, Финляндия, агрессия, Хорватия, боеприпасы, Люксембург, артиллерия, Мальта, ВСУ, Евросоюз, Жозеп Боррель, ЕС
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