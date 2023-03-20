Для закупки боеприпасов Украине объединились 18 стран – оборонное ведомство ЕС

Проект "Совместная закупка боеприпасов" был одобрен на встрече в Брюсселе (Бельгия).

Среди стран ЕС его подписали Австрия, Бельгия, Хорватия, Кипр, Чехия, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Португалия, Румыния, Словакия и Швеция.

Как говорится в заявлении оборонного ведомства, эта инициатива создает "прочную основу" для намерений государств – членов ЕС совместно закупать необходимые боеприпасы для Украины. Также они смогут вместе закупать боеприпасы для своих потребностей, уменьшая затраты за счет масштаба.

"Проект посылает четкий сигнал промышленности и укрепляет поддержку ЕС Украины в борьбе с агрессивной войной России", – заявили в оборонном ведомстве ЕС.

"С сегодняшней подписью 18 стран согласились объединить заказы и размещать их вместе через Европейское оборонное агентство. Украинские власти четко обозначили свои потребности, и этот проект [оборонного ведомства ЕС] является частью ответа союза", – заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, цитирует пресс-служба ведомства.

Другие страны Евросоюза могут присоединиться к инициативе на любом этапе, сказано в заявлении.

"Я приветствую сегодняшнее соглашение, направленное на поставку 1 млн патронов в течение следующих 12 месяцев. Мы будем работать с государствами – членам ЕС, чтобы нарастить оборонное промышленное производство", – написала в Twitter президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ukrainian soldiers are showing great courage and tenacity.



But they need ammunition.



I welcome today’s agreement aiming to deliver 1 million rounds of ammunition over the next 12 months.



We will work with Member States to ramp up defence industrial production in * to deliver. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 20, 2023