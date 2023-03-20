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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Министры стран ЕС сегодня обсудят поставку боеприпасов в Украину – Боррель

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Боррель: "У нас есть цель обеспечить Украину боеприпасами"
Боррель: "У нас есть цель обеспечить Украину боеприпасами"
Фото: EPA

Министры иностранных дел и министры обороны стран ЕС обсудят поставку боеприпасов в Украину. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе 20 марта. Заявление Борреля опубликовала пресс-служба Совета ЕС.

Боррель рассказал, что первая часть встречи будет посвящена ситуации в Украине, на ней выступит глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Потом главы дипломатических и оборонных ведомств будут обсуждать дальнейшую поддержку Украины со стороны ЕС.

 надеюсь, что они финализируют соглашение о предоставлении боеприпасов Украине. Есть предложение, которое включает три направления, на общую сумму 2 млрд. Я надеюсь, министры смогут достичь договоренности, иначе нам будет трудно продолжать поставки вооружения Украине", – сказал Боррель.

Он сообщил, что Украине нужны боеприпасы калибров 155 мм, 152 мм и 102 мм.

"У нас есть цель обеспечить Украину боеприпасами как можно скорее и в большем количестве за наименьшую цену", – добавил Боррель.

Контекст:

По данным СМИ, украинские военные за сутки используют годовой запас артснарядов небольшой страны Европы.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 13 февраля, что ВСУ в войне против РФ используют "в разы" больше боеприпасов, чем передают их западные партнеры. "Война в Украине поглощает огромное количество боеприпасов и истощает запасы союзников. Нынешний уровень расходов боеприпасов Украиной в разы превышает уровень нашего производства", – отметил генсек Альянса.

Теги: Украина, МИД Украины, вооружение, военная помощь, оборона, боеприпасы, Дмитрий Кулеба, Жозеп Боррель, ЕС
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