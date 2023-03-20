Министры стран ЕС сегодня обсудят поставку боеприпасов в Украину – Боррель

Боррель: "У нас есть цель обеспечить Украину боеприпасами" Фото: EPA

Боррель рассказал, что первая часть встречи будет посвящена ситуации в Украине, на ней выступит глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Потом главы дипломатических и оборонных ведомств будут обсуждать дальнейшую поддержку Украины со стороны ЕС.

"Я надеюсь, что они финализируют соглашение о предоставлении боеприпасов Украине. Есть предложение, которое включает три направления, на общую сумму €2 млрд. Я надеюсь, министры смогут достичь договоренности, иначе нам будет трудно продолжать поставки вооружения Украине", – сказал Боррель.

Он сообщил, что Украине нужны боеприпасы калибров 155 мм, 152 мм и 102 мм.

"У нас есть цель обеспечить Украину боеприпасами как можно скорее и в большем количестве за наименьшую цену", – добавил Боррель.