Министры стран ЕС сегодня обсудят поставку боеприпасов в Украину – Боррель

Боррель рассказал, что первая часть встречи будет посвящена ситуации в Украине, на ней выступит глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Потом главы дипломатических и оборонных ведомств будут обсуждать дальнейшую поддержку Украины со стороны ЕС.
"Я надеюсь, что они финализируют соглашение о предоставлении боеприпасов Украине. Есть предложение, которое включает три направления, на общую сумму €2 млрд. Я надеюсь, министры смогут достичь договоренности, иначе нам будет трудно продолжать поставки вооружения Украине", – сказал Боррель.
Он сообщил, что Украине нужны боеприпасы калибров 155 мм, 152 мм и 102 мм.
"У нас есть цель обеспечить Украину боеприпасами как можно скорее и в большем количестве за наименьшую цену", – добавил Боррель.
По данным СМИ, украинские военные за сутки используют годовой запас артснарядов небольшой страны Европы.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 13 февраля, что ВСУ в войне против РФ используют "в разы" больше боеприпасов, чем передают их западные партнеры. "Война в Украине поглощает огромное количество боеприпасов и истощает запасы союзников. Нынешний уровень расходов боеприпасов Украиной в разы превышает уровень нашего производства", – отметил генсек Альянса.