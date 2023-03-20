Кулеба призвал министров ЕС увеличить поставки оружия и артиллерийских снарядов для Украины

Кулеба призвал коллег усилить учебные программы, чтобы в процессе тренировки постоянно находилось не менее 10 батальонов украинских военных Фото: mfa.gov.ua

"Самая приоритетная потребность – это артиллерийские боеприпасы. Речь идет не только о количестве, но и о скорости снабжения. Чем быстрее мы получим как можно больше снарядов, тем больше жизней будет сохранено", – подчеркнул Кулеба.

Министр приветствовал инициативу европейских коллег увеличить Европейский фонд мира на дополнительные €2 млрд для финансирования закупок оружия и боеприпасов для Украины и пополнения запасов партнеров.

Он также поблагодарил европейские страны за предложение о совместной закупке боеприпасов на основе инициативы Эстонии.

"Украина приветствует инициативу заключить соглашение о совместной закупке боеприпасов между рядом европейских государств и Европейским оборонным агентством. Рассчитываем на его скорейшую имплементацию и оперативную поставку боеприпасов для ВСУ", – сказал министр.

Кулеба также призвал оперативно предоставить Украине дополнительные средства противовоздушной обороны, танковые снаряды, противотанковые системы, дальнобойное, высокоточное оружие и другое оборудование.

"Учеба остается важным элементом. Призываю усилить соответствующие программы, чтобы в процессе тренировки постоянно находилось не менее 10 батальонов украинских военных", – сказал он.

Глава МИД сделал особый акцент на важности системного ремонта и производства оружия. Он также подчеркнул, что наступление России рано или поздно потеряет потенциал, поэтому важно прямо сейчас предоставить украинским защитникам максимальное количество оружия и снарядов.