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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба призвал министров ЕС увеличить поставки оружия и артиллерийских снарядов для Украины

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Кулеба призвал коллег усилить учебные программы, чтобы в процессе тренировки постоянно находилось не менее 10 батальонов украинских военных
Кулеба призвал коллег усилить учебные программы, чтобы в процессе тренировки постоянно находилось не менее 10 батальонов украинских военных
Фото: mfa.gov.ua

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба принял участие в заседании Совета министров иностранных дел государств – членов ЕС и призвал увеличить военную поддержку Украины. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"Самая приоритетная потребность – это артиллерийские боеприпасы. Речь идет не только о количестве, но и о скорости снабжения. Чем быстрее мы получим как можно больше снарядов, тем больше жизней будет сохранено", – подчеркнул Кулеба. 

Министр приветствовал инициативу европейских коллег увеличить Европейский фонд мира на дополнительные €2 млрд для финансирования закупок оружия и боеприпасов для Украины и пополнения запасов партнеров.

Он также поблагодарил европейские страны за предложение о совместной закупке боеприпасов на основе инициативы Эстонии.

"Украина приветствует инициативу заключить соглашение о совместной закупке боеприпасов между рядом европейских государств и Европейским оборонным агентством. Рассчитываем на его скорейшую имплементацию и оперативную поставку боеприпасов для ВСУ", – сказал министр.

Кулеба также призвал оперативно предоставить Украине дополнительные средства противовоздушной обороны, танковые снаряды, противотанковые системы, дальнобойное, высокоточное оружие и другое оборудование.

"Учеба остается важным элементом. Призываю усилить соответствующие программы, чтобы в процессе тренировки постоянно находилось не менее 10 батальонов украинских военных", – сказал он. 

Глава МИД сделал особый акцент на важности системного ремонта и производства оружия. Он также подчеркнул, что наступление России рано или поздно потеряет потенциал, поэтому важно прямо сейчас предоставить украинским защитникам максимальное количество оружия и снарядов.

Контекст:

По данным СМИ, украинские военные за сутки используют годовой запас артснарядов небольшой страны Европы.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 13 февраля, что ВСУ в войне против РФ используют "в разы" больше боеприпасов, чем передают их западные партнеры. "Война в Украине поглощает огромное количество боеприпасов и истощает запасы союзников. Нынешний уровень расходов боеприпасов Украиной в разы превышает уровень нашего производства", – отметил генсек Альянса.

Глава Пентагона Ллойд Остин заверил 14 февраля по итогам девятого "Рамштайна", что США и их союзники сделают все возможное для обеспечения Украины достаточным количеством боеприпасов в кратчайшие сроки.

8 марта состоялась неформальная встреча министров обороны стран – членов ЕС. По итогам встречи глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что следующие недели в войне будут критическими, особенно в Бахмуте Донецкой области. ВСУ нуждаются в артиллерийских боеприпасах, подчеркнул он. Для этого Боррель предложил подход, "базирующийся на трех направлениях, которые дополняют друг друга".

По оценке главы Минобороны Украины Алексея Резникова, у Украины в долгосрочной перспективе преимущество перед россиянами по боеприпасам. Однако Резников 8 марта заявлял, что ВСУ необходимо в четыре раза больше снарядов, чем обещает закупить Европейский союз. 

Теги: МИД, МИД Украины, военная помощь, военные учения, боеприпасы, Дмитрий Кулеба, Европейский союз, война России против Украины, учения, Евросоюз, тренировка, ЕС
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