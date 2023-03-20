Кулеба призвал министров ЕС увеличить поставки оружия и артиллерийских снарядов для Украины

"Самая приоритетная потребность – это артиллерийские боеприпасы. Речь идет не только о количестве, но и о скорости снабжения. Чем быстрее мы получим как можно больше снарядов, тем больше жизней будет сохранено", – подчеркнул Кулеба.
Министр приветствовал инициативу европейских коллег увеличить Европейский фонд мира на дополнительные €2 млрд для финансирования закупок оружия и боеприпасов для Украины и пополнения запасов партнеров.
Он также поблагодарил европейские страны за предложение о совместной закупке боеприпасов на основе инициативы Эстонии.
"Украина приветствует инициативу заключить соглашение о совместной закупке боеприпасов между рядом европейских государств и Европейским оборонным агентством. Рассчитываем на его скорейшую имплементацию и оперативную поставку боеприпасов для ВСУ", – сказал министр.
Кулеба также призвал оперативно предоставить Украине дополнительные средства противовоздушной обороны, танковые снаряды, противотанковые системы, дальнобойное, высокоточное оружие и другое оборудование.
"Учеба остается важным элементом. Призываю усилить соответствующие программы, чтобы в процессе тренировки постоянно находилось не менее 10 батальонов украинских военных", – сказал он.
Глава МИД сделал особый акцент на важности системного ремонта и производства оружия. Он также подчеркнул, что наступление России рано или поздно потеряет потенциал, поэтому важно прямо сейчас предоставить украинским защитникам максимальное количество оружия и снарядов.
По данным СМИ, украинские военные за сутки используют годовой запас артснарядов небольшой страны Европы.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 13 февраля, что ВСУ в войне против РФ используют "в разы" больше боеприпасов, чем передают их западные партнеры. "Война в Украине поглощает огромное количество боеприпасов и истощает запасы союзников. Нынешний уровень расходов боеприпасов Украиной в разы превышает уровень нашего производства", – отметил генсек Альянса.
Глава Пентагона Ллойд Остин заверил 14 февраля по итогам девятого "Рамштайна", что США и их союзники сделают все возможное для обеспечения Украины достаточным количеством боеприпасов в кратчайшие сроки.
8 марта состоялась неформальная встреча министров обороны стран – членов ЕС. По итогам встречи глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что следующие недели в войне будут критическими, особенно в Бахмуте Донецкой области. ВСУ нуждаются в артиллерийских боеприпасах, подчеркнул он. Для этого Боррель предложил подход, "базирующийся на трех направлениях, которые дополняют друг друга".
По оценке главы Минобороны Украины Алексея Резникова, у Украины в долгосрочной перспективе преимущество перед россиянами по боеприпасам. Однако Резников 8 марта заявлял, что ВСУ необходимо в четыре раза больше снарядов, чем обещает закупить Европейский союз.