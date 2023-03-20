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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Свитан: У россиян через месяц будет снарядный голод. Они смогут удерживать фронт шириной максимум 200 км

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Россиянам в ближайшее время предстоит вдвое (с 10 12 до 5 7 тыс. в сутки) сократить количество используемых в Украине боеприпасов, что усилит их "снарядный голод", констатирует Свитан
Россиянам в ближайшее время предстоит вдвое (с 10–12 до 5–7 тыс. в сутки) сократить количество используемых в Украине боеприпасов, что усилит их "снарядный голод", констатирует Свитан
Фото: EPA

Российская военная промышленность способна сейчас производить 5–7 тыс. снарядов в сутки. Это гораздо меньше реальных потребностей российских оккупантов, ведущих агрессивную захватническую войну в Украине. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил украинский военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан.

"Они сожгли практически все, что у них было. Они сожгли все запасы. То есть сейчас они выходят на так называемый снарядный голод: когда они начнут работать с колес. Вот они производят в сутки 5–7 тыс. снарядов максимально, то есть это включены все станки, все военные заводы работают в три смены. И они больше [чем производят] не могут использовать [на фронте]", – пояснил Свитан.

Он уточнил, что на данный момент российские военные все же используют 10–12 тыс. снарядов в сутки, при реальной потребности в 20 тыс., но в течение месяца и эти цифры сильно сократятся.

"А летом они использовали 60 тыс. снарядов в сутки. Сейчас вышли на 10–12. А выйдут в течение месяца на уровень 5–7 тыс. снарядов в сутки: ровно столько, сколько будут производить. Это называется снарядный голод. С таким количеством боеприпасов они смогут удерживать фронт максимум шириной километров 200 – не больше. Не то что наступать или, там, какие-то действия производить – удерживать фронт таким количеством [боеприпасов]", – убежден эксперт.

Осознавая дефицит, россияне, по его выражению, "бегают по всему миру, собирают боеприпасы": потому что "прекрасно знают, чем это закончится" в ближайшее время.

"Им надо будет принимать решение сворачиваться, уходить из Херсонской, Запорожской областей, уходить в [временно оккупированный] Крым, то есть запечатываться по этим входам в Крым: в Перекопе, в Чонгаре, на Арабатской Стрелке, там, несколько десятков километров. И уходить: либо в Донбасс запечатываться, либо вообще уходить за территорию 91-го года. Вернее, за границу Украины материковой. И уже там начинать выполнять определенные оборонные мероприятия. У них просто вот эта проблема", – заявил Свитан.

Почему сейчас, по данным эксперта, всем российским войскам в Украине поставлена задача выйти на нормирование использования боеприпасов.

"Есть определенные лимиты. Вот привезли, допустим, в погребок положили на три-пять дней... Допустим, 100 снарядов привезли на пять дней: 20 снарядов в сутки. И дальше ты либо их сразу используешь, а потом четыре дня будешь сидеть без снарядов, либо используй по 20 снарядов в сутки – и растянешь на пять дней. Потому что только через пять дней придет следующая машина наполнить погребок", – объяснил он ситуацию, в которой оказались россияне.

Эти лимиты связаны еще и с тем, что проблему вероятных дополнительных поставок из других стран Россия на данный момент не решила, указал эксперт.

"И вот в такой режим сейчас практически вся линия фронта основная – запорожская и херсонская – переведена. Почему они сейчас и собираются: понимают, к чему это все идет. Взять негде", – подытожил Свитан.

Свитан: До конца этого года мы можем выйти на границы 1991 года – освободить Крым и отсечь Донбасс. Читайте полную версию интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

По оценке украинской военной разведки на ноябрь 2022 года, в результате международных санкций возможности российского военного производства значительно сократились.

РФ ищет снаряды для артиллерии, танков, "Градов" по всему миру, заявлял в декабре начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов. На вопрос, возможен ли у россиян "технический голод" из-за санкций, Буданов ответил, что он уже наступил. 

11 января 2023 года в оперативном аналитическом отчете американского Института исследования войны (ISW) отмечалось, что неспособность российского военно-промышленного комплекса решить проблему нехватки боеприпасов, вероятно, будет препятствовать способности войск РФ поддерживать наступательные операции в Украине.

По оценке Свитана, РФ производит минимум одну крылатую ракету и 5 тыс. снарядов в сутки

Кроме того, по данным американского телеканала Sky News, Иран этой зимой поставил России не менее 300 тыс. снарядов

Россияне через два-три месяца столкнутся с дефицитом артиллерийских снарядов, спрогнозировал Генштаб ВСУ в сводке от 9 марта.

Британская разведка 14 марта сообщила, что Россия из-за обострения "снарядного голода" начала использовать старые боеприпасы, которые считались непригодными.

В артиллерийских подразделениях РФ введены лимиты на использование боеприпасов, заявил 18 марта руководитель объединенного пресс-центра сил обороны таврийского направления Алексей Дмитрашковский. 14 марта он рассказывал, что на донецком направлении оккупанты испытывают "артиллерийский голод".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, Херсон, Чонгар, оборона, боеприпасы, армия РФ, артиллерия, страна-агрессор, российская агрессия, наступление, война России против Украины, российские военные, российские оккупанты, Роман Свитан
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