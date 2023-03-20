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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Комплексы "Бук" и "Тор", средства РЭБ и склад боеприпасов. В Генштабе ВСУ рассказали о целях, пораженных украинской армией за сутки

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Украинские военные среди прочего сбили беспилотник, которым гордятся в РФ
Украинские военные среди прочего сбили беспилотник, которым гордятся в РФ
Фото: Повітряне командування "Центр" / Facebook (архив)

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны Украины нанесли удары по 18 целям врага. Об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ 20 марта.

Так, авиация нанесла удар по трем зенитным ракетным комплексам "Бук-М1-2", семь ударов – по районам сосредоточения личного состава оккупантов и уничтожила склад боеприпасов врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили российский зенитный ракетный комплекс "Тор", три района сосредоточения личного состава и военной техники противника и три средства радиоэлектронной борьбы оккупантов.

Кроме того, отмечается в сводке, украинские защитники уничтожили российский беспилотник типа ZALA.

Такие беспилотники могут вести разведку на значительном расстоянии и "зависать" в воздухе, могут использовать одновременно два типа систем наведения и считаются "почти неуязвимыми для украинских РЭБ", писала прошлым летом со ссылкой на российских военных Gazeta.ru. Однако известно уже о нескольких случаях сбития в Украине таких БПЛА, об одном из них писал в июле волонтер Роман Доник. 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02CoksHRsZy4vK2uMPgAkPFCBALmLGia1SFbCqyBVTworKG5TGgkQXetHQc3n7J8x6l

Контекст:

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения до 19 марта силы обороны Украины уничтожили около 164 910 российских оккупантов, 3532 танка, 6853 бронемашины и тысячи единиц другой военной техники.

Теги: Генштаб ВСУ, авиация, Бук, боеприпасы, артиллерия, беспилотники, война России против Украины, потери армии России
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