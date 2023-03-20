Комплексы "Бук" и "Тор", средства РЭБ и склад боеприпасов. В Генштабе ВСУ рассказали о целях, пораженных украинской армией за сутки

Так, авиация нанесла удар по трем зенитным ракетным комплексам "Бук-М1-2", семь ударов – по районам сосредоточения личного состава оккупантов и уничтожила склад боеприпасов врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили российский зенитный ракетный комплекс "Тор", три района сосредоточения личного состава и военной техники противника и три средства радиоэлектронной борьбы оккупантов.

Кроме того, отмечается в сводке, украинские защитники уничтожили российский беспилотник типа ZALA.

Такие беспилотники могут вести разведку на значительном расстоянии и "зависать" в воздухе, могут использовать одновременно два типа систем наведения и считаются "почти неуязвимыми для украинских РЭБ", писала прошлым летом со ссылкой на российских военных Gazeta.ru. Однако известно уже о нескольких случаях сбития в Украине таких БПЛА, об одном из них писал в июле волонтер Роман Доник.