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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ВСУ заявили о "достаточно серьезных" потерях оккупантов под Донецком и Авдеевкой

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Украинские силы уничтожают бронетехнику оккупантов в Донецкой области
Украинские силы уничтожают бронетехнику оккупантов в Донецкой области
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook (архив)

Российские оккупанты несут достаточно серьезные потери на донецком направлении как в личном составе, так и в технике. Об этом рассказал начальник объединенного пресс-центра сил обороны таврийского направления полковник Вооруженных сил Украины Алексей Дмитрашковский 19 марта в эфире национального телемарафона, который транслировал канал "Рада".

"За вчерашний день враг потерял примерно три роты личного состава, 15 единиц танков, девять единиц БМП, другой техники в общей сложности 46 единиц. Следует отметить, что вся техника была уничтожена фактически в районе Спартака [Донецкой области] и Водяного [Донецкой области], именно на этом направлении враг вчера вел активные боевые действия", – рассказал Дмитрашковский.

Он добавил, что Россия в районе Авдеевки Донецкой области и Марьинки Донецкой области бросила резервы на подкрепление 155-й бригады морской пехоты РФ и дополнительно ввела две танковые роты. Это также косвенно свидетельствует о серьезных потерях врага, подчеркнул спикер.

Дмитрашковский уточнил, что к российской 155-й бригаде присоединилось подразделение спецназначения 98-й бригады десантно-штурмовых войск РФ, но морально-психологическое состояние данного подразделения "равно нулю".

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений. В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 28 февраля 2023 года. Дмитрашковский отмечал, что под Угледаром в последнее время оккупанты снизили активность атак, сосредоточив усилия на попытках окружения Авдеевки.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года до 17 марта силы обороны Украины уничтожили около 164 910 российских оккупантов, 3532 танка, 6853 бронемашины и тысячи единиц другой военной техники.

Теги: Россия, Донецк, Украина, Донбасс, оккупация, Марьинка, Авдеевка, армия РФ, Алексей Дмитрашковский, Водяное, Спартак, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Угледар, российские военные, потери армии России, погибшие российские военные, российские оккупанты, деоккупация
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