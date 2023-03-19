В ВСУ заявили о "достаточно серьезных" потерях оккупантов под Донецком и Авдеевкой

"За вчерашний день враг потерял примерно три роты личного состава, 15 единиц танков, девять единиц БМП, другой техники в общей сложности 46 единиц. Следует отметить, что вся техника была уничтожена фактически в районе Спартака [Донецкой области] и Водяного [Донецкой области], именно на этом направлении враг вчера вел активные боевые действия", – рассказал Дмитрашковский.

Он добавил, что Россия в районе Авдеевки Донецкой области и Марьинки Донецкой области бросила резервы на подкрепление 155-й бригады морской пехоты РФ и дополнительно ввела две танковые роты. Это также косвенно свидетельствует о серьезных потерях врага, подчеркнул спикер.

Дмитрашковский уточнил, что к российской 155-й бригаде присоединилось подразделение спецназначения 98-й бригады десантно-штурмовых войск РФ, но морально-психологическое состояние данного подразделения "равно нулю".