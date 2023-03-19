В районе Угледара россияне снизили активность. Оккупантам "критически необходимо" окружить Авдеевку – ВСУ

"Для них стратегически важна на данный момент Авдеевка для того, чтобы начать какие-то штурмовые действия в районе Угледара [Донецкой области], где враг обжегся не один раз. [Россиянам] критически необходимо окружить Авдеевку, что враг пытается делать в течение двух недель", – пояснил спикер.

Дмитрашковский подчеркнул, что оккупанты таким образом хотят сковать и отсечь все украинские силы, сражающиеся в районе Авдеевки, однако все попытки россиян штурмовать город бесполезны.

Он также подчеркнул, что в настоящее время продолжается позиционная борьба, где определенные успехи есть у ВСУ. Однако для эффективного контрнаступления необходимо оружие западных партнеров, добавил спикер.

В то же время вблизи Угледара у оккупационных войск наблюдается спад активности, но они продолжают обстреливать украинские позиции. Так, за последние сутки, сказал Дмитрашковский, россияне 37 раз атаковали и 317 раз обстрелял позиции ВСУ. Ночью враг совершил четыре попытки штурма.