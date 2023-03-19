В районе Угледара россияне снизили активность. Оккупантам "критически необходимо" окружить Авдеевку – ВСУ

"Для них стратегически важна на данный момент Авдеевка для того, чтобы начать какие-то штурмовые действия в районе Угледара [Донецкой области], где враг обжегся не один раз. [Россиянам] критически необходимо окружить Авдеевку, что враг пытается делать в течение двух недель", – пояснил спикер.
Дмитрашковский подчеркнул, что оккупанты таким образом хотят сковать и отсечь все украинские силы, сражающиеся в районе Авдеевки, однако все попытки россиян штурмовать город бесполезны.
Он также подчеркнул, что в настоящее время продолжается позиционная борьба, где определенные успехи есть у ВСУ. Однако для эффективного контрнаступления необходимо оружие западных партнеров, добавил спикер.
В то же время вблизи Угледара у оккупационных войск наблюдается спад активности, но они продолжают обстреливать украинские позиции. Так, за последние сутки, сказал Дмитрашковский, россияне 37 раз атаковали и 317 раз обстрелял позиции ВСУ. Ночью враг совершил четыре попытки штурма.
Российские оккупанты активно проводят штурмовые операции на угледарском направлении, но у них есть дефицит боеприпасов, рассказывал 13 февраля Дмитрашковский. Также, по его словам, за одну неделю в январе российские войска потеряли на этом направлении 130 единиц боевой техники, из которых 36 – танки.
Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила 15 февраля, что потери в некоторых подразделениях оккупантов составляют до 80%.
Потери РФ возле Угледара ставят под сомнение возможность России начать полномасштабное наступление, писало 15 февраля издание The New York Times.
Дмитрашковский 23 февраля сообщал, что оккупанты только за день 22 февраля потеряли на таврийском направлении 17 танков, 17 БМП и четыре МТЛБ. Потери противника в живой силе составили примерно 300 военнослужащих.
Россия проиграла под Угледаром крупнейшую с начала войны танковую битву, рассказало 1 марта американское издание The New York Times.
Генштаб ВСУ 5 марта рассказывал о конфликте в военном руководстве РФ: министр обороны России Сергей Шойгу требует взять Угледар, руководство 155-й бригады и оккупанты отказываются штурмовать украинские позиции.
Оккупанты, вероятно, готовятся к возобновлению наступления на Угледар, хотя не имеют для этого достаточных ресурсов, отметили 9 марта аналитики американского Института исследования войны (ISW).