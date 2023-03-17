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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Ровняют с землей". В Донецкой ОВА сообщили, что оккупанты ракетами, артиллерией, танками, а также из РСЗО целый день обстреливают Авдеевку

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Российские ракеты и снаряды попали на территорию восьми разных улиц в Авдеевке, рассказал Кириленко
Российские ракеты и снаряды попали на территорию восьми разных улиц в Авдеевке, рассказал Кириленко
Фото: Павло Кириленко / Facebook

Российские оккупационные войска в течение дня 17 марта массированно обстреливают Авдеевку Донецкой области.

Об этом в Facebook проинформировал глава областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.

"Авдеевка целый день под вражеским огнем – один человек ранен, – написал руководитель ОВА. – Утром россияне выпустили по городу три авиаракеты, около полудня обстреляли его из артиллерии и [РСЗО] "Градов", а днем произошел танковый обстрел и еще один авиаракетный удар".

По словам Кириленко, ракеты и снаряды попали на территорию восьми разных улиц – "точные последствия атак еще предстоит установить".

"Россияне ровняют Авдеевку с землей – это уже не город, а одно сплошное место военного преступления", – подчеркнул глава Донецкой ОВА.

Кириленко призвал эвакуироваться всех жителей Авдеевки, "которые до сих пор остаются в городе".

https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/posts/pfbid02mdqJk17njMsWNYzyEb8KtYs8d53AdYsnvSpwKGdrEoAw9tbLR17GbRj4zALrbLGRl

Об авиаударе оккупантов по Авдеевке 17 марта сообщали в Офисе президента. По данным ГВА, россияне попали в многоэтажное здание в Авдеевке, где проживали люди. Предположительно, россияне использовали управляемую авиационную ракету Х-59.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут на востоке Украины.

Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщили 23 февраля в Генштабе ВСУ. 

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, авиация, Донецкая ОГА, Авдеевка, РСЗО, артиллерия, преступление, обстрелы, авиаудар, война России против Украины, ракеты, разрушения, Павел Кириленко, российские оккупанты
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