"Ровняют с землей". В Донецкой ОВА сообщили, что оккупанты ракетами, артиллерией, танками, а также из РСЗО целый день обстреливают Авдеевку

Об этом в Facebook проинформировал глава областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.
"Авдеевка целый день под вражеским огнем – один человек ранен, – написал руководитель ОВА. – Утром россияне выпустили по городу три авиаракеты, около полудня обстреляли его из артиллерии и [РСЗО] "Градов", а днем произошел танковый обстрел и еще один авиаракетный удар".
По словам Кириленко, ракеты и снаряды попали на территорию восьми разных улиц – "точные последствия атак еще предстоит установить".
"Россияне ровняют Авдеевку с землей – это уже не город, а одно сплошное место военного преступления", – подчеркнул глава Донецкой ОВА.
Кириленко призвал эвакуироваться всех жителей Авдеевки, "которые до сих пор остаются в городе".
Об авиаударе оккупантов по Авдеевке 17 марта сообщали в Офисе президента. По данным ГВА, россияне попали в многоэтажное здание в Авдеевке, где проживали люди. Предположительно, россияне использовали управляемую авиационную ракету Х-59.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои идут на востоке Украины.
Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщили 23 февраля в Генштабе ВСУ.