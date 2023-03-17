"Ровняют с землей". В Донецкой ОВА сообщили, что оккупанты ракетами, артиллерией, танками, а также из РСЗО целый день обстреливают Авдеевку

Российские ракеты и снаряды попали на территорию восьми разных улиц в Авдеевке, рассказал Кириленко Фото: Павло Кириленко / Facebook

Об этом в Facebook проинформировал глава областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.

"Авдеевка целый день под вражеским огнем – один человек ранен, – написал руководитель ОВА. – Утром россияне выпустили по городу три авиаракеты, около полудня обстреляли его из артиллерии и [РСЗО] "Градов", а днем произошел танковый обстрел и еще один авиаракетный удар".

По словам Кириленко, ракеты и снаряды попали на территорию восьми разных улиц – "точные последствия атак еще предстоит установить".

"Россияне ровняют Авдеевку с землей – это уже не город, а одно сплошное место военного преступления", – подчеркнул глава Донецкой ОВА.

Кириленко призвал эвакуироваться всех жителей Авдеевки, "которые до сих пор остаются в городе".

Об авиаударе оккупантов по Авдеевке 17 марта сообщали в Офисе президента. По данным ГВА, россияне попали в многоэтажное здание в Авдеевке, где проживали люди. Предположительно, россияне использовали управляемую авиационную ракету Х-59.