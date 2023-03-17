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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия нанесла авиаудар по многоэтажному дому в Авдеевке. Фото

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Есть ли пострадавшие в результате удара, местные власти еще точно не знают
Есть ли пострадавшие в результате удара, местные власти еще точно не знают
Фото: Степанич UA / Telegram

Российские оккупанты 17 марта нанесли четыре авиаудара по Авдеевке Донецкой области. Об этом сообщил в Telegram руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По информации главы ОП, жертв в результате этих атак нет.

"Обстрелы города проходят фактически круглосуточно. Бои за Авдеевку продолжаются",  добавил Ермак.

По данным главы Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша, россияне попали в многоэтажное здание, где до сих пор проживали люди. Они использовали, предположительно, управляемую авиационную ракету Х-59. 

"Россияне в очередной раз победили жилой дом", – прокомментировал глава администрации и опубликовал фото последствий удара.

По его словам, информацию о пострадавших еще выясняют. 

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут на востоке Украины.

Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщили 23 февраля в Генштабе ВСУ. 

Теги: Донецкая область, Авдеевка, авиаудар, война России против Украины, ракеты, Андрей Ермак
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