Россия нанесла авиаудар по многоэтажному дому в Авдеевке. Фото

По информации главы ОП, жертв в результате этих атак нет.
"Обстрелы города проходят фактически круглосуточно. Бои за Авдеевку продолжаются", – добавил Ермак.
По данным главы Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша, россияне попали в многоэтажное здание, где до сих пор проживали люди. Они использовали, предположительно, управляемую авиационную ракету Х-59.
"Россияне в очередной раз победили жилой дом", – прокомментировал глава администрации и опубликовал фото последствий удара.
По его словам, информацию о пострадавших еще выясняют.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои идут на востоке Украины.
Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщили 23 февраля в Генштабе ВСУ.