Россия нанесла авиаудар по многоэтажному дому в Авдеевке. Фото

Есть ли пострадавшие в результате удара, местные власти еще точно не знают Фото: Степанич UA / Telegram

По информации главы ОП, жертв в результате этих атак нет.

"Обстрелы города проходят фактически круглосуточно. Бои за Авдеевку продолжаются", – добавил Ермак.

По данным главы Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша, россияне попали в многоэтажное здание, где до сих пор проживали люди. Они использовали, предположительно, управляемую авиационную ракету Х-59.

"Россияне в очередной раз победили жилой дом", – прокомментировал глава администрации и опубликовал фото последствий удара.

По его словам, информацию о пострадавших еще выясняют.