В Бахмуте остаются около 3 тыс. гражданских, среди них 33 ребенка – Кириленко

По его словам, остающиеся в Бахмуте граждане наотрез отказываются эвакуироваться.

Учитывая это, отметил Кириленко, проводится обязательная эвакуация детей – по крайней мере, с одним из родителей.

"Эвакуация охватывает не только Бахмут, но и всю линию фронта", – уточнил глава ОВА. В частности, по его словам, еще неделю назад в Авдеевке оставались 42 ребенка, теперь – 13.

Эвакуированных детей, пояснил Кириленко, вывозят в другие области, где размещают в дошкольных учреждениях, интернатах, санаториях. Например, детей из Бахмута централизованно эвакуируют в направлении Закарпатья, если родители не имеют возможности временно поселиться в других регионах.

В начале марта в мэрии Бахмута сообщали, что в городе остаются около 4 – 4,5 тыс. гражданских.