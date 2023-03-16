В Бахмуте остаются около 3 тыс. гражданских, среди них 33 ребенка – Кириленко

По его словам, остающиеся в Бахмуте граждане наотрез отказываются эвакуироваться.
Учитывая это, отметил Кириленко, проводится обязательная эвакуация детей – по крайней мере, с одним из родителей.
"Эвакуация охватывает не только Бахмут, но и всю линию фронта", – уточнил глава ОВА. В частности, по его словам, еще неделю назад в Авдеевке оставались 42 ребенка, теперь – 13.
Эвакуированных детей, пояснил Кириленко, вывозят в другие области, где размещают в дошкольных учреждениях, интернатах, санаториях. Например, детей из Бахмута централизованно эвакуируют в направлении Закарпатья, если родители не имеют возможности временно поселиться в других регионах.
В начале марта в мэрии Бахмута сообщали, что в городе остаются около 4 – 4,5 тыс. гражданских.
10 февраля областные власти Донецкой области ввели дополнительный план эвакуации жителей Бахмута и Часового Яра, прежде всего семей с детьми. С тех пор и по состоянию на 2 марта было вывезено не менее 77 детей.
Правительство также 7 марта одобрило механизм принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий, согласно которому родители не смогут отказываться от вывоза детей из особо опасных территорий. Принудительную эвакуацию могут проводить с сопровождением одного из родителей, заменяющего их человека или другого законного представителя.