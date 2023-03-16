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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Бахмуте остаются около 3 тыс. гражданских, среди них 33 ребенка – Кириленко

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В Бахмуте по-прежнему остаются мирные жители
В Бахмуте по-прежнему остаются мирные жители
Фото: EPA

В Бахмуте Донецкой области, где сейчас идут интенсивные бои, остается около 3 тыс. жителей, в том числе 33 ребенка. Такие данные озвучил в эфире телемарафона 15 марта глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, видео опубликовано в его Facebook.

По его словам, остающиеся в Бахмуте граждане наотрез отказываются эвакуироваться.

Учитывая это, отметил Кириленко, проводится обязательная эвакуация детей – по крайней мере, с одним из родителей.

"Эвакуация охватывает не только Бахмут, но и всю линию фронта", – уточнил глава ОВА. В частности, по его словам, еще неделю назад в Авдеевке оставались 42 ребенка, теперь – 13.

Эвакуированных детей, пояснил Кириленко, вывозят в другие области, где размещают в дошкольных учреждениях, интернатах, санаториях. Например, детей из Бахмута централизованно эвакуируют в направлении Закарпатья, если родители не имеют возможности временно поселиться в других регионах.

В начале марта в мэрии Бахмута сообщали, что в городе остаются около 4 – 4,5 тыс. гражданских

Контекст:

10 февраля областные власти Донецкой области ввели дополнительный план эвакуации жителей Бахмута и Часового Яра, прежде всего семей с детьми. С тех пор и по состоянию на 2 марта было вывезено не менее 77 детей.

Правительство также 7 марта одобрило механизм принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий, согласно которому родители не смогут отказываться от вывоза детей из особо опасных территорий. Принудительную эвакуацию могут проводить с сопровождением одного из родителей, заменяющего их человека или другого законного представителя.

Теги: Донецкая область, эвакуация, Авдеевка, дети, война России против Украины, Бахмут, Павел Кириленко, родители
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