ЧВК "Вагнер" не хватит сил, чтобы захватить Бахмут – отчет ISW

Украинские военные источники отмечают заметное снижение количества атак в Бахмуте и его окрестностях, особенно за последние несколько дней. Финансист частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин недавно подчеркнул, что сообщения о нехватке боеприпасов сказались на способности группы продолжать наступление на Бахмут. 15 марта он заявлял, что из-за нехватки боеприпасов и ожесточенных боев "Вагнеру" пришлось расширить окружение Бахмута. Аналитики ISW полагают, что потери живой силы и техники, вероятно, ограничат способность "Вагнера" завершить окружение Бахмута или получить значительную территорию в боях за городские районы, говорится в отчете.
Российским силам, вероятно, придется задействовать значительные резервы, чтобы предотвратить кульминацию наступления, считают эксперты. Возможно, они смогут это сделать за счет подразделений российских воздушно-десантных полков в Бахмуте и его окрестностях, которые на данный момент не слишком вовлечены в боевые действия, говорится в отчете. Россияне могут также ввести элементы других обычных подразделений, включая, возможно, 2-ю мотострелковую дивизию или подразделения, набранные из других мест театра военных действий.
При этом в ISW считают, что одного наступления "Вагнера" будет недостаточно, чтобы захватить Бахмут. Российские силы не проводят активных или успешных наступательных операций в других местах военных действий, и поскольку темпы операций на критических участках фронта замедляются, у украинских сил, вероятно, появляется больше возможностей вернуть себе инициативу, заключают аналитики.
Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются уже семь месяцев, сообщали в Генштабе ВСУ 23 февраля 2023 года. Там отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.
Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".
6 марта на заседании ставки руководство армии выступило за продолжение оборонительной операции в Бахмуте.
Бахмут может пасть "в ближайшие несколько дней", допускал 8 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в ответ предположил, что в Альянсе, вероятно, не принимают в расчет, что украинцы за год масштабной войны наработали большую устойчивость и мощь тактических решений.
Оборонная операция в районе Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания российских оккупантов и является ключевой в устойчивости обороны всего фронта, подчеркнул 14 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
В тот же день в Минобороны Украины заявили об "определенных значительных успехах у ВСУ" в боях за Бахмут.