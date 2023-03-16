ЧВК "Вагнер" не хватит сил, чтобы захватить Бахмут – отчет ISW

Украинские военные источники отмечают заметное снижение количества атак в Бахмуте и его окрестностях, особенно за последние несколько дней. Финансист частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин недавно подчеркнул, что сообщения о нехватке боеприпасов сказались на способности группы продолжать наступление на Бахмут. 15 марта он заявлял, что из-за нехватки боеприпасов и ожесточенных боев "Вагнеру" пришлось расширить окружение Бахмута. Аналитики ISW полагают, что потери живой силы и техники, вероятно, ограничат способность "Вагнера" завершить окружение Бахмута или получить значительную территорию в боях за городские районы, говорится в отчете.

Российским силам, вероятно, придется задействовать значительные резервы, чтобы предотвратить кульминацию наступления, считают эксперты. Возможно, они смогут это сделать за счет подразделений российских воздушно-десантных полков в Бахмуте и его окрестностях, которые на данный момент не слишком вовлечены в боевые действия, говорится в отчете. Россияне могут также ввести элементы других обычных подразделений, включая, возможно, 2-ю мотострелковую дивизию или подразделения, набранные из других мест театра военных действий.

При этом в ISW считают, что одного наступления "Вагнера" будет недостаточно, чтобы захватить Бахмут. Российские силы не проводят активных или успешных наступательных операций в других местах военных действий, и поскольку темпы операций на критических участках фронта замедляются, у украинских сил, вероятно, появляется больше возможностей вернуть себе инициативу, заключают аналитики.