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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Противник отказался от штурма на эту ночь". В ССО Украины показали свою работу под Бахмутом

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В ССО подчеркнули, что перехваченные переговоры противника подтвердили результат работы украинских военных
В ССО подчеркнули, что перехваченные переговоры противника подтвердили результат работы украинских военных
Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України / Facebook

Бойцы Сил специальных операций ВСУ минувшей ночью отразили атаку российских оккупантов в районе Бахмута Донецкой области. Об этом утром 16 марта сообщил пресс-центр ССО Украины.

"На бахмутском направлении противник в очередной раз забрасывает позиции обороны телами. Операторы ССО Украины уничтожили четырех оккупантов, еще трое были ранены. Противник понес потери и отказался от штурма на эту ночь", – говорится в сообщении.

В ССО подчеркнули, что перехваченные переговоры противника подтвердили результат работы украинских военных.

Контекст:

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются уже семь месяцев, сообщали в Генштабе ВСУ 23 февраля 2023 года. Там отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".

6 марта на заседании ставки руководство армии выступило за продолжение оборонительной операции в Бахмуте.

Бахмут может пасть "в ближайшие несколько дней", допускал 8 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в ответ предположил, что в Альянсе, вероятно, не принимают в расчет, что украинцы за год масштабной войны наработали большую устойчивость и мощь тактических решений.

Оборонная операция в районе Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания российских оккупантов и является ключевой в устойчивости обороны всего фронта, подчеркнул 14 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

В тот же день в Минобороны Украины заявили об "определенных значительных успехах у ВСУ" в боях за Бахмут.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, ВСУ, война России против Украины, Бахмут, ССО
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