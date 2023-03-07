Глава Донецкой ОВА о руинах Марьинки: Очень много будет районов, если не целых городов, которые также придется восстанавливать с нуля

Об этом 6 марта в эфире национального телемарафона сказал глава областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко. Видеозапись опубликована в Facebook главы Донецкой ОВА.
"К сожалению, мы можем констатировать, что после деоккупации Марьинки, Красногоровки, большинства района его придется восстанавливать фактически заново, – отметил Кириленко. – Авдеевка также сильно повреждена. Практически кадры по Авдеевке будут серьезно напоминать и показывать, что от Марьинки она недалеко по своим разрушениям".
Если "брать прифронтовые территории", продолжил руководитель Донецкой ОВА, то "очень много будет районов, если не целых городов, которые также придется восстанавливать заново и фактически строительный мусор сворачивать".
Фото руин Марьинки, где дома разрушены практически до основания, опубликовал 5 марта глава Офиса президента Андрей Ермак. Он призвал к суду над РФ.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои идут в последние месяцы на востоке Украины.
В январе 2023 года в ГУР Минобороны Украины сообщили, что, по данным разведки, президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта. Так как россиянам не удалось выполнить эту задачу, сроки в очередной раз сдвинули – на начало лета, сообщили в конце февраля в Генштабе ВСУ.
Из Марьинки было эвакуировано 100% гражданского населения, сообщали 3 ноября 2022 года в областном управлении Нацполиции.