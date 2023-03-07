Глава Донецкой ОВА о руинах Марьинки: Очень много будет районов, если не целых городов, которые также придется восстанавливать с нуля

Об этом 6 марта в эфире национального телемарафона сказал глава областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко. Видеозапись опубликована в Facebook главы Донецкой ОВА.

"К сожалению, мы можем констатировать, что после деоккупации Марьинки, Красногоровки, большинства района его придется восстанавливать фактически заново, – отметил Кириленко. – Авдеевка также сильно повреждена. Практически кадры по Авдеевке будут серьезно напоминать и показывать, что от Марьинки она недалеко по своим разрушениям".

Если "брать прифронтовые территории", продолжил руководитель Донецкой ОВА, то "очень много будет районов, если не целых городов, которые также придется восстанавливать заново и фактически строительный мусор сворачивать".

Фото руин Марьинки, где дома разрушены практически до основания, опубликовал 5 марта глава Офиса президента Андрей Ермак. Он призвал к суду над РФ.