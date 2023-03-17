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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Обстрелы Донецкой области. Оккупанты повредили десятки домов, убили двоих и ранили восьмерых мирных жителей – ОВА

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Сегодня утром враг нанес авиаракетный удар по Авдеевке
Сегодня утром враг нанес авиаракетный удар по Авдеевке
Фото: Андрій Єрмак / Telegram

Российские оккупанты за минувшие сутки обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. Об этом в Telegram 17 марта сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

На донецком направлении в Кураховской общине обстрелами повреждено здание колонии. Под огонь противника попали Марьинка, Красногоровка, Каменка, Северное и Водяное. Сегодня утром враг нанес авиаракетный удар по Авдеевке, там обошлось без жертв.

"На горловском направлении были две волны обстрелов Константиновки из "Ураганов" кассетными боеприпасами – ранены шесть человек, повреждены по меньшей мере 19 домов, школа и предприятие. Один человек погиб и один ранен в Торецке, известно об одном раненом и пяти поврежденных многоэтажках в Бахмуте. В Соледарской общине повреждены пять домов в Федоровке и пять домов в Васюковке, громко было в Часовоярской общине", – написал Кириленко.

На лисичанском направлении под обстрелы попали окрестности Северской общины, Торское и Заречное Лиманской общины.

Всего за сутки российские оккупанты убили двух мирных жителей Донецкой области, еще восемь человек получили ранения.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут на востоке Украины.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Северск, Константиновка, раненые, Марьинка, Соледар, Авдеевка, Красногоровка, Курахово, Каменка, Северное, жертвы, обстрелы, война России против Украины, Бахмут, Павел Кириленко, российские оккупанты
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