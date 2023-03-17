Обстрелы Донецкой области. Оккупанты повредили десятки домов, убили двоих и ранили восьмерых мирных жителей – ОВА

На донецком направлении в Кураховской общине обстрелами повреждено здание колонии. Под огонь противника попали Марьинка, Красногоровка, Каменка, Северное и Водяное. Сегодня утром враг нанес авиаракетный удар по Авдеевке, там обошлось без жертв.
"На горловском направлении были две волны обстрелов Константиновки из "Ураганов" кассетными боеприпасами – ранены шесть человек, повреждены по меньшей мере 19 домов, школа и предприятие. Один человек погиб и один ранен в Торецке, известно об одном раненом и пяти поврежденных многоэтажках в Бахмуте. В Соледарской общине повреждены пять домов в Федоровке и пять домов в Васюковке, громко было в Часовоярской общине", – написал Кириленко.
На лисичанском направлении под обстрелы попали окрестности Северской общины, Торское и Заречное Лиманской общины.
Всего за сутки российские оккупанты убили двух мирных жителей Донецкой области, еще восемь человек получили ранения.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои идут на востоке Украины.