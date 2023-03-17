Обстрелы Донецкой области. Оккупанты повредили десятки домов, убили двоих и ранили восьмерых мирных жителей – ОВА

На донецком направлении в Кураховской общине обстрелами повреждено здание колонии. Под огонь противника попали Марьинка, Красногоровка, Каменка, Северное и Водяное. Сегодня утром враг нанес авиаракетный удар по Авдеевке, там обошлось без жертв.

"На горловском направлении были две волны обстрелов Константиновки из "Ураганов" кассетными боеприпасами – ранены шесть человек, повреждены по меньшей мере 19 домов, школа и предприятие. Один человек погиб и один ранен в Торецке, известно об одном раненом и пяти поврежденных многоэтажках в Бахмуте. В Соледарской общине повреждены пять домов в Федоровке и пять домов в Васюковке, громко было в Часовоярской общине", – написал Кириленко.

На лисичанском направлении под обстрелы попали окрестности Северской общины, Торское и Заречное Лиманской общины.

Всего за сутки российские оккупанты убили двух мирных жителей Донецкой области, еще восемь человек получили ранения.