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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные сбили китайский дрон Mugin-5 в Донецкой области – CNN

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В Украине сбили беспилотник производства Китая
В Украине сбили беспилотник производства Китая
Фото: muginuav.com

Украинские военные сбили в Донецкой области изготовленный в Китае модернизированный беспилотник Mugin-5 в ночь на 11 марта. Об этом сообщает CNN 16 марта.

В ночь с пятницы 10 марта, на субботу 11 марта Служба безопасности Украины сообщила CNN, что их агенты, базирующиеся на оккупированной Россией территории, предупредили о запуске РФ беспилотника по позициям украинских военных, говорится в статье.

Военные части, базирующиеся вблизи Славянска, были подняты по тревоге. Около 2 часов ночи бойцы 111-й бригады Сил территориальной обороны Украины услышали звук летящего беспилотника и увидели мигающий свет на аппарате. Военные открыли по нему огонь из автоматов АК-47, пишет телеканал. Беспилотником оказался Mugin-5, который нес бомбу весом около 20 кг. Военные показали журналистам обломки аппарата в лесу и воронку, оставшуюся от подрыва бомбы.

CNN отмечает, что такие дроны, по словам технических блогеров, доступны для продажи на ряде китайских торговых площадок и стоят до $15 тыс.

Расположенная в китайском Сянмэне компания Mugin Limited подтвердила CNN, что это был беспилотник ее производства, назвав инцидент "крайне досадным". В компании заявили, что не одобряют использование своего беспилотника в военных целях.

Специалист по разведке оружия и боеприпасов и директор консалтинговой службы Armament Research Services Н. Р. Джензен-Джонс отметил, что механизм сброса бомбы, по-видимому, изготовлен из компонентов, напечатанных на 3D-принтере. Это может означать, что БПЛА был быстро модернизирован, сказал он.

Британский офицер армии в отставке и специалист по БПЛА Крис Линкольн-Джонс рассказал CNN, что вооруженный коммерческий дрон не был оснащен камерой, а это значит, что его не могли использовать для наблюдения. По его словам, с военной точки зрения это дешевое устройство. Линкольн-Джонс считает это очередным доказательством того, что Россия не является военной сверхдержавой, как считалось раньше. 

Контекст:

Россия с февраля 2022 года нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщил 23 февраля замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

Глава объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк заявила 2 марта, что оккупанты меняют тактику ударов по территории Украины. Она предположила, что массированные ракетные атаки могут остаться в прошлом, оккупанты пытаются "и эффективно обезвредить нашу ПВО, и нанести результативные удары".

По информации украинских военных, Россия использует в Украине, кроме дронов собственного производства, по крайней мере три модели иранских беспилотников: дроны-камикадзе Shahed-136, Shahed-131 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: беспилотники
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