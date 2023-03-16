Некоглай: Ненависть к тем, кто меня пытал в российском райотделе полиции, сильнее страха. Поэтому я решил не тратить деньги на бухло и клубы, а есть лишняя копеечка – отправил на дроны ВСУ

"У меня есть страх все-таки, что они (российские власти. – "ГОРДОН") меня достанут, они меня убьют, они меня снимут. У меня есть такой страх. Я боюсь их. Но ненависть к ним настолько сильнее страха, что плевать мне. Типа делайте, попробуйте, делайте. Я вас ненавижу все равно больше, чем кого-либо на этом свете. Попробуйте, давайте, я готов. Понял?" – сказал он.
Блогер подчеркнул, что в определенный момент ненависть перебарывает страх, поэтому он продолжает бороться и приезжает в Украину.
"Поэтому я уже передал – выложил видео – пять дронов для 63-го отдельного стрелкового батальона. Поэтому я буду помогать теперь и не про...бывать деньги на бухло и клубы, а если есть лишняя копеечка – х...як! – купил дрон – отправил. Теперь я буду бороться всеми способами, какими могу. А еще я буду настолько бороться с этими п...дарасами..." – сказал он.
Некоглай родился в 2000 году в Молдове, но до ноября 2022 года года жил в Москве. Блогер выкладывает в своих соцсетях стримы, клипы и юмористические ролики. В TikTok у него более 10 млн подписчиков, в YouTube – более 700 тыс., в Telegram – более 500 тыс.
В ноябре 2022 года Некоглая задержали российские правоохранители за видеопародию на российского военного, которого закидали гранатами в окопе. По словам блогера, в полиции его избили, остригли, раздели и заставляли сесть на бутылку, снимая происходящее на камеру.
После скандала с пародией на российского военного Некоглая депортировали из России.