Некоглай: Ненависть к тем, кто меня пытал в российском райотделе полиции, сильнее страха. Поэтому я решил не тратить деньги на бухло и клубы, а есть лишняя копеечка – отправил на дроны ВСУ

"У меня есть страх все-таки, что они (российские власти. – "ГОРДОН") меня достанут, они меня убьют, они меня снимут. У меня есть такой страх. Я боюсь их. Но ненависть к ним настолько сильнее страха, что плевать мне. Типа делайте, попробуйте, делайте. Я вас ненавижу все равно больше, чем кого-либо на этом свете. Попробуйте, давайте, я готов. Понял?" – сказал он.

Блогер подчеркнул, что в определенный момент ненависть перебарывает страх, поэтому он продолжает бороться и приезжает в Украину.

"Поэтому я уже передал – выложил видео – пять дронов для 63-го отдельного стрелкового батальона. Поэтому я буду помогать теперь и не про...бывать деньги на бухло и клубы, а если есть лишняя копеечка – х...як! – купил дрон – отправил. Теперь я буду бороться всеми способами, какими могу. А еще я буду настолько бороться с этими п...дарасами..." – сказал он.

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube