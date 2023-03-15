Некоглай: Россияне проиграли войну, как только она началась, как бы они там ни крутили, ни пропагандировали, героически ни перегруппировывались из Херсона

"Я вижу, что он просто хочет доказать себе и кому-то еще, вот устраивая эту ненужную войну за территорию, которая нах...й не нужна России. Захвати ты Италию. Зачем мне Бердянск? Как говорил один человек: "Захвати ты Испанию. Захвати что угодно. Море какое-то. Зачем мне Бердянск, нах...й?" То есть это абсолютно бессмысленная война, не имеющая вообще никакой сути для Российской Федерации", – сказал он.

Блогер считает, что РФ уже проиграла войну против Украины.

"Она с самого начала, как это началось, проиграла уже по всем фронтам, как бы они, там, ни крутили, ни юлили, ни пропагандировали, как бы они героически ни перегруппировывались из Херсона... У них все очень плохо. И это понимают все. В том числе жители этой страны", – объяснил Некоглай.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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