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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Некоглай: Россияне проиграли войну, как только она началась, как бы они там ни крутили, ни пропагандировали, героически ни перегруппировывались из Херсона

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У России в войне против Украины "все плохо", считает Некоглай
У России в войне против Украины "все плохо", считает Некоглай
Фото: ЕРА

Война, которую начал против Украины президент России Владимир Путин, не имеет смысла. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил молдавский блогер Николай Лебедев (Некоглай).

"Я вижу, что он просто хочет доказать себе и кому-то еще, вот устраивая эту ненужную войну за территорию, которая нах...й не нужна России. Захвати ты Италию. Зачем мне Бердянск? Как говорил один человек: "Захвати ты Испанию. Захвати что угодно. Море какое-то. Зачем мне Бердянск, нах...й?" То есть это абсолютно бессмысленная война, не имеющая вообще никакой сути для Российской Федерации", – сказал он.

Блогер считает, что РФ уже проиграла войну против Украины.

"Она с самого начала, как это началось, проиграла уже по всем фронтам, как бы они, там, ни крутили, ни юлили, ни пропагандировали, как бы они героически ни перегруппировывались из Херсона... У них все очень плохо. И это понимают все. В том числе жители этой страны", – объяснил Некоглай.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Самые интенсивные бои идут сейчас на Донбассе.

Развязанная Россией война в Украине закончится к началу лета 2023 года, спрогнозировал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в середине октября. "Для начала" Украина выйдет на границы 1991 года, отметил глава разведки. Позднее он несколько раз повторял, что в 2023 году война закончится победой Украины, и добавлял, что Украина победит "великую и непобедимую" российскую армию, как Давид победил Голиафа.

Шансы России победить Украину равны нулю, убежден секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Война закончится не только возвращением Украине оккупированных территорий, но и демилитаризацией приграничья РФ на глубину 50–100 км, считает советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Испания, война, пропаганда, оборона, Бердянск, вторжение, война России против Украины, блогер, Некоглай
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