Некоглай: Россияне проиграли войну, как только она началась, как бы они там ни крутили, ни пропагандировали, героически ни перегруппировывались из Херсона

"Я вижу, что он просто хочет доказать себе и кому-то еще, вот устраивая эту ненужную войну за территорию, которая нах...й не нужна России. Захвати ты Италию. Зачем мне Бердянск? Как говорил один человек: "Захвати ты Испанию. Захвати что угодно. Море какое-то. Зачем мне Бердянск, нах...й?" То есть это абсолютно бессмысленная война, не имеющая вообще никакой сути для Российской Федерации", – сказал он.
Блогер считает, что РФ уже проиграла войну против Украины.
"Она с самого начала, как это началось, проиграла уже по всем фронтам, как бы они, там, ни крутили, ни юлили, ни пропагандировали, как бы они героически ни перегруппировывались из Херсона... У них все очень плохо. И это понимают все. В том числе жители этой страны", – объяснил Некоглай.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Самые интенсивные бои идут сейчас на Донбассе.
Развязанная Россией война в Украине закончится к началу лета 2023 года, спрогнозировал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в середине октября. "Для начала" Украина выйдет на границы 1991 года, отметил глава разведки. Позднее он несколько раз повторял, что в 2023 году война закончится победой Украины, и добавлял, что Украина победит "великую и непобедимую" российскую армию, как Давид победил Голиафа.
Шансы России победить Украину равны нулю, убежден секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
Война закончится не только возвращением Украине оккупированных территорий, но и демилитаризацией приграничья РФ на глубину 50–100 км, считает советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.