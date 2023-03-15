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15 марта, 2023
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Некоглай: Я буду премьер-министром Молдовы

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Некоглай во время интервью Гордону заявил, что народ Молдовы ему "душевно не так близок, как народ Украины"
Некоглай во время интервью Гордону заявил, что народ Молдовы ему "душевно не так близок, как народ Украины"
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Молдавский блогер Николай Лебедев (Некоглай) в интервью украинскому журналисту, основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону прокомментировал свои политические амбиции.

"Ты хорошо разбираешься в политике. Ты собираешься туда пойти, скажи мне?" – спросил у блогера Гордон.

"Да, я буду премьер-министром Молдовы", – утвердительно ответил Некоглай.

На вопрос, почему он не хочет в таком случае стать сразу президентом страны, блогер заявил, что это невозможно, так как в том числе нужно знать молдавский язык, а он на нем не говорит. 

"Нужно прожить для президентства 40 лет на территории Молдовы. Да и в принципе народ Молдовы мне душевно не так близок, как тот же даже народ Украины. Почему-то чувствую, что у меня с украинцами больше общего, чем с народом Молдовы, который из-за того, что дорогой газ, выходит на митинги и кричит: "Давайте дружить с Россией, чтобы у нас был дешевый газ и были деньги". Я иногда их не понимаю очень сильно",  сказал блогер.

Некоглай уточнил также, что по паспорту он молдаванин, но его родители не молдаване.

"Папа русский. Практически чистокровный русский. А мама – намешана. И мне нужно поднять документы, чтобы понять, что там намешано. Мама – не русская. Помню, татарское есть, возможно, даже украинское есть", – отметил он.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Некоглай (Николай Лебедев) родился 14 ноября 2000 года в Кишиневе (Молдова).

На страницу Неколая в TikTok подписаны более 10 млн пользователей, в YouTube – более 700 тыс., в Telegram – более 500 тыс.

В ноябре 2022 года Некоглая задержали российские правоохранители за видеопародию на военного РФ, которого закидали гранатами в окопе. По словам блогера, в полиции его избили, остригли, раздели и заставляли сесть на бутылку, снимая происходящее на камеру.

Некоглай поддерживает Украину в войне против российского агрессора. Блогер помогает ВСУ.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Молдова, президент, блогеры, Некоглай
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