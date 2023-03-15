  Некоглай: Я буду премьер-министром Молдовы

Некоглай во время интервью Гордону заявил, что народ Молдовы ему "душевно не так близок, как народ Украины" Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

"Ты хорошо разбираешься в политике. Ты собираешься туда пойти, скажи мне?" – спросил у блогера Гордон.

"Да, я буду премьер-министром Молдовы", – утвердительно ответил Некоглай.

На вопрос, почему он не хочет в таком случае стать сразу президентом страны, блогер заявил, что это невозможно, так как в том числе нужно знать молдавский язык, а он на нем не говорит.

"Нужно прожить для президентства 40 лет на территории Молдовы. Да и в принципе народ Молдовы мне душевно не так близок, как тот же даже народ Украины. Почему-то чувствую, что у меня с украинцами больше общего, чем с народом Молдовы, который из-за того, что дорогой газ, выходит на митинги и кричит: "Давайте дружить с Россией, чтобы у нас был дешевый газ и были деньги". Я иногда их не понимаю очень сильно", – сказал блогер.

Некоглай уточнил также, что по паспорту он молдаванин, но его родители не молдаване.

"Папа русский. Практически чистокровный русский. А мама – намешана. И мне нужно поднять документы, чтобы понять, что там намешано. Мама – не русская. Помню, татарское есть, возможно, даже украинское есть", – отметил он.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube