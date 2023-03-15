  Некоглай: Я буду премьер-министром Молдовы

"Ты хорошо разбираешься в политике. Ты собираешься туда пойти, скажи мне?" – спросил у блогера Гордон.
"Да, я буду премьер-министром Молдовы", – утвердительно ответил Некоглай.
На вопрос, почему он не хочет в таком случае стать сразу президентом страны, блогер заявил, что это невозможно, так как в том числе нужно знать молдавский язык, а он на нем не говорит.
"Нужно прожить для президентства 40 лет на территории Молдовы. Да и в принципе народ Молдовы мне душевно не так близок, как тот же даже народ Украины. Почему-то чувствую, что у меня с украинцами больше общего, чем с народом Молдовы, который из-за того, что дорогой газ, выходит на митинги и кричит: "Давайте дружить с Россией, чтобы у нас был дешевый газ и были деньги". Я иногда их не понимаю очень сильно", – сказал блогер.
Некоглай уточнил также, что по паспорту он молдаванин, но его родители не молдаване.
"Папа русский. Практически чистокровный русский. А мама – намешана. И мне нужно поднять документы, чтобы понять, что там намешано. Мама – не русская. Помню, татарское есть, возможно, даже украинское есть", – отметил он.
Некоглай (Николай Лебедев) родился 14 ноября 2000 года в Кишиневе (Молдова).
На страницу Неколая в TikTok подписаны более 10 млн пользователей, в YouTube – более 700 тыс., в Telegram – более 500 тыс.
В ноябре 2022 года Некоглая задержали российские правоохранители за видеопародию на военного РФ, которого закидали гранатами в окопе. По словам блогера, в полиции его избили, остригли, раздели и заставляли сесть на бутылку, снимая происходящее на камеру.
Некоглай поддерживает Украину в войне против российского агрессора. Блогер помогает ВСУ.