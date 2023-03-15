Ивангай потроллил Гордона после выхода интервью с Некоглаем. Видео стало вирусным в TikTok

"Прекрасно. Благодарю", – рассмеялся Гордон после того, как артистка спела куплет.

"Спасибо вам большое. Хорошего дня", – поблагодарила в свою очередь девушка.

В это время Некоглай фотографировался с поклонниками.

Украинский видеоблогер Ивангай (настоящее имя – Иван Рудской) записал пародию на реакцию Гордона, изобразив сперва девушку, а затем – журналиста.

Это видео опубликовано 15 марта на странице журналиста в TikTok под названием "Троллинг от Ивангая". Ролик уже стал вирусным в сети.

Контекст:

Некоглай (Николай Лебедев) родился 14 ноября 2000 года в Кишиневе (Молдова).

На страницу Неколая в TikTok подписаны более 10 млн пользователей, в YouTube – более 700 тыс., в Telegram – более 500 тыс.

В ноябре 2022 года Некоглая задержали российские правоохранители за видеопародию на военного РФ, которого закидали гранатами в окопе. По словам блогера, в полиции его избили, остригли, раздели и заставляли сесть на бутылку, снимая происходящее на камеру.

Некоглай поддерживает Украину в войне против российского агрессора. Блогер помогает ВСУ.