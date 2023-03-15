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15 марта, 2023
 
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"Максимальный цинизм". В сети возмутились зажигалкой с изображением украинского воина, расстрелянного за слова "Слава Украине!"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По информации, установленной СБУ, Мациевский был расстрелян 30 декабря 2022 года
По информации, установленной СБУ, Мациевский был расстрелян 30 декабря 2022 года
Фото: Служба безпеки України / Telegram

Украинский магазин нанес на зажигалку изображение расстрелянного российскими оккупантами из-за слов "Слава Украине" украинского военнослужащего Александра Мациевского и выставил фото на своей странице в Twitter. После того, как пост был раскритикован пользователями сети, авторы удалили публикацию, но подписчики сохранили ее скриншот.

"Заказывайте прямо сейчас и получили удовольствие от использования этого прекрасного аксессуара", – говорилось в описании зажигалки. 

"Нах...я тулить туда погибшего? Да, он стал как символ, но использовать его образ в маркетинговых целях   это какой-то максимальный цинизм и у...банство", – возмутились в сети. 

"Те, кто такое делает у них есть человечность вообще?" –  отреагировали пользователи сети.

Издание "Главком" сообщает, что вскоре после публикации объявления пользователи обвалили рейтинг страницы этой компании.

14 марта на странице компании в Facebook был опубликован новый пост.

"Мы публично приносим свои извинения! Несколько дней назад мы разместили пост с фотографией зажигалки, изображение на которой возмутило людей. Это изделие не массовое, есть только у одного человека. Мы не должны были браться за этот заказ! Должны были от него отказаться и вообще не выставлять в интернет фотографию в качестве примера работы. Все посты и фотографии удалены. Мы признаем ошибку и просим прощения", – говорится в заявлении. 

"Решили дно пробить и это вам удалось", – написали в комментариях фолловеры.

https://www.facebook.com/konik.gifts/posts/pfbid02FFj8tFYsyDUFmGBu1w2VeSDGWPkp1ahexKJAzyYF6TW55tjSb18yvLNBkfYbvxezl

Контекст:

6 марта в сети распространилось видео, как утверждается, расстрела украинского военнопленного несколькими российскими оккупантами, которые открывают по украинцу огонь из автоматического оружия после его слов: "Слава Украине!". Где и когда оно снято, на момент публикации видео известно не было. 

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что расстрел военнопленного украинца является нарушением Женевских конвенций. Он отправил видео международным партнерам и коллегам-омбудсменам из разных стран мира как подтверждение очередного военного преступления России".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что видео расстрела безоружного военнопленного – очередное доказательство геноцида украинцев со стороны российских оккупантов. Он призвал главу Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана "немедленно запустить расследование МУС по этому чудовищному военному преступлению".

Главное следственное управление СБУ 6 марта зарегистрировало уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны) по факту расстрела украинского военнопленного.

8 марта в военной разведке Украины заявили, что причастных к расстрелу уже ищут.

СБУ 12 марта сообщила, что окончательно установила личность военного на видео. Это снайпер 163-го батальона 119-й отдельной бригады территориальной обороны Черниговской области Мациевский. По информации, установленной СБУ, Мациевский был расстрелян 30 декабря 2022 года. Его тело было возвращено домой в феврале 2023 года.

Президент Украины Владимир Зеленский 12 марта сообщил о присвоении Мациевскому звания Героя Украины.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: скандал, война России против Украины, Александр Мациевский
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