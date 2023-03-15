"Максимальный цинизм". В сети возмутились зажигалкой с изображением украинского воина, расстрелянного за слова "Слава Украине!"

"Заказывайте прямо сейчас и получили удовольствие от использования этого прекрасного аксессуара", – говорилось в описании зажигалки.
"Нах...я тулить туда погибшего? Да, он стал как символ, но использовать его образ в маркетинговых целях – это какой-то максимальный цинизм и у...банство", – возмутились в сети.
"Те, кто такое делает у них есть человечность вообще?" – отреагировали пользователи сети.
Издание "Главком" сообщает, что вскоре после публикации объявления пользователи обвалили рейтинг страницы этой компании.
Ну блядь... pic.twitter.com/trr5d3VPr4— Сержант Бандеропес (@vofchekpan) March 14, 2023
14 марта на странице компании в Facebook был опубликован новый пост.
"Мы публично приносим свои извинения! Несколько дней назад мы разместили пост с фотографией зажигалки, изображение на которой возмутило людей. Это изделие не массовое, есть только у одного человека. Мы не должны были браться за этот заказ! Должны были от него отказаться и вообще не выставлять в интернет фотографию в качестве примера работы. Все посты и фотографии удалены. Мы признаем ошибку и просим прощения", – говорится в заявлении.
"Решили дно пробить и это вам удалось", – написали в комментариях фолловеры.
6 марта в сети распространилось видео, как утверждается, расстрела украинского военнопленного несколькими российскими оккупантами, которые открывают по украинцу огонь из автоматического оружия после его слов: "Слава Украине!". Где и когда оно снято, на момент публикации видео известно не было.
Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что расстрел военнопленного украинца является нарушением Женевских конвенций. Он отправил видео международным партнерам и коллегам-омбудсменам из разных стран мира как подтверждение очередного военного преступления России".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что видео расстрела безоружного военнопленного – очередное доказательство геноцида украинцев со стороны российских оккупантов. Он призвал главу Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана "немедленно запустить расследование МУС по этому чудовищному военному преступлению".
Главное следственное управление СБУ 6 марта зарегистрировало уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны) по факту расстрела украинского военнопленного.
8 марта в военной разведке Украины заявили, что причастных к расстрелу уже ищут.
СБУ 12 марта сообщила, что окончательно установила личность военного на видео. Это снайпер 163-го батальона 119-й отдельной бригады территориальной обороны Черниговской области Мациевский. По информации, установленной СБУ, Мациевский был расстрелян 30 декабря 2022 года. Его тело было возвращено домой в феврале 2023 года.
Президент Украины Владимир Зеленский 12 марта сообщил о присвоении Мациевскому звания Героя Украины.