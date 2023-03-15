"Максимальный цинизм". В сети возмутились зажигалкой с изображением украинского воина, расстрелянного за слова "Слава Украине!"

По информации, установленной СБУ, Мациевский был расстрелян 30 декабря 2022 года Фото: Служба безпеки України / Telegram

"Заказывайте прямо сейчас и получили удовольствие от использования этого прекрасного аксессуара", – говорилось в описании зажигалки.

"Нах...я тулить туда погибшего? Да, он стал как символ, но использовать его образ в маркетинговых целях – это какой-то максимальный цинизм и у...банство", – возмутились в сети.

"Те, кто такое делает у них есть человечность вообще?" – отреагировали пользователи сети.

Издание "Главком" сообщает, что вскоре после публикации объявления пользователи обвалили рейтинг страницы этой компании.

14 марта на странице компании в Facebook был опубликован новый пост.

"Мы публично приносим свои извинения! Несколько дней назад мы разместили пост с фотографией зажигалки, изображение на которой возмутило людей. Это изделие не массовое, есть только у одного человека. Мы не должны были браться за этот заказ! Должны были от него отказаться и вообще не выставлять в интернет фотографию в качестве примера работы. Все посты и фотографии удалены. Мы признаем ошибку и просим прощения", – говорится в заявлении.

"Решили дно пробить и это вам удалось", – написали в комментариях фолловеры.