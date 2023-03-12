CБУ подтвердила личность военного, расстрелянного россиянами после слов "Слава Украине!"

Окончательно подтвердить данные героя удалось после комплекса следственных действий, включавших общение с родными и собратьями погибшего, а также разработку фото- и видеоматериалов, говорится в сообщении.

Кроме того, СБУ получила заключение судебной портретной экспертизы, подтверждающей, что военный на видео – именно Александр Мациевский.

Руководитель СБУ Василий Малюк подчеркнул, что спецслужба работает над идентификацией оккупантов, совершивших это преступление.

Отмечается, что Мациевский был призван на военную службу в марте 2022 года. С конца декабря он считался пропавшим без вести вблизи населенного пункта Красная Гора в Донецкой области. Как удалось установить СБУ, он был расстрелян 30 декабря 2022 года. Его тело вернули домой в феврале 2023 года.