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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский дал звание Героя Украины военному, расстрелянному оккупантами после слов "Слава Украине"

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Мациевский посмертно получил почетное звание
Мациевский посмертно получил почетное звание
Фото: Служба безпеки України / Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины военному Александру Мациевскому, которого российские оккупанты расстреляли после того, как он сказал: "Слава Украине". Об этом он сообщил в вечернем видеообращении в Telegram 12 марта.

"Солдату. Человеку, который будут знать все украинцы. Человеку, которого будут помнить вечно. За его храбрость, за его уверенность – в Украине – и за его "Слава Украине!" – сказал президент.

Зеленский поблагодарил всех, кто воюет за Украину.

СБУ 12 марта сообщила, что окончательно установила личность военного на нашумевшем видео. Это снайпер 163-го батальона 119-й отдельной бригады территориальной обороны Черниговской области Александр Мациевский.

Контекст:

6 марта в сети распространилось видео, как утверждается, расстрела украинского военнопленного несколькими российскими оккупантами, которые открывают по украинцу огонь из автоматического оружия после его слов: "Слава Украине". Где и когда оно снято, на момент публикации видео известно не было. 

Командование 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Острожского предполагало, что на видео может быть запечатлен их боец Тимофей Шадура, который пропал без вести 3 февраля в ходе боевых действий в районе Бахмута Донецкой области. 8 марта региональное управление сил ТрО "Север" заявило, что на видео может быть Мациевский – его узнали мать и сын.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что расстрел военнопленного украинца является нарушением Женевских конвенций. Он отправил видео международным партнерам и коллегам-омбудсменам из разных стран мира как подтверждение очередного военного преступления России".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что видео расстрела безоружного военнопленного – очередное доказательство геноцида украинцев со стороны российских оккупантов. Он призвал главу Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана "немедленно запустить расследование МУС по этому чудовищному военному преступлению".

Главное следственное управление СБУ 6 марта зарегистрировало уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны) по факту расстрела украинского военнопленного.

8 марта в военной разведке Украины заявили, что причастных к расстрелу уже ищут.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: убийство, военные, Герой Украины, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины
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