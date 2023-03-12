Зеленский дал звание Героя Украины военному, расстрелянному оккупантами после слов "Слава Украине"

"Солдату. Человеку, который будут знать все украинцы. Человеку, которого будут помнить вечно. За его храбрость, за его уверенность – в Украине – и за его "Слава Украине!" – сказал президент.

Зеленский поблагодарил всех, кто воюет за Украину.

СБУ 12 марта сообщила, что окончательно установила личность военного на нашумевшем видео. Это снайпер 163-го батальона 119-й отдельной бригады территориальной обороны Черниговской области Александр Мациевский.