"Бизнес на крови". В соцсетях обсуждают семена редиски “Азовсталь” и кабачков “Призрак Киева“, которые продает украинская компания

В частности, один из сортов редиски они назвали "Азовсталь", семена кабачков – "Призрак Киева", а свеклы – "Патриот".
В сети посчитали такой нейминг неуместным. На данный момент пост собрал около 500 комментариев с осуждением маркетинговой политики продавца.
Сооснователь партии "Демократична сокира" Юрий Гудыменко, который защищает Украину в рядах территориальной обороны, 7 марта в Facebook обратился к производителю с требованием "прекратить эту х...йню".
"Это неправильно. Вы это делаете не из чувства патриотизма. Вы это делаете, чтобы увеличить продажи. У вас корыстный мотив. Корыстный мотив у бизнеса обязан быть, и здесь вопросов нет. Но есть очень четкая граница. Там, где ваша заслуга и ваш поступок, – ок. Где не ваш – не ок. Все просто, – написал он. – Прибыль или часть прибыли в поддержку ВСУ? Супер. Это ваше решение, это ваша прибыль и ваш поступок. Пишите об этом огромными буквами, подавайте пример другим. Название с места, которое ассоциируется с боем или трагедией, – идите на х...й. Это не было ваше сражение, это не была ваша трагедия. Вы здесь ни при чем, вы просто хайпуете на чужой крови".
"За деньги готовы все продать", – поддержали автора поста фолловеры.
"Бизнес на крови", – высказались подписчики Гудыменко.
Пользователь Facebook Анна Курцановская обратилась к компании за разъяснениями.
"Вы там в своем уме? Не перестаю охеменговать от тупых маркетологов", – написала она.
Компания пока что не отреагировала на скандал.
Это не первый случай, когда украинские производители используют патриотические термины, словосочетания, а также названия украинских городов, которые были в оккупации, для названия своих товаров. Ранее украинцы возмутились появлением на прилавках пива с названием "Героїчна Буча Комбуча".
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.
В промзоне "Азовстали" находились последние защитники Мариуполя перед операцией по их выводу.
По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.