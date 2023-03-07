"Бизнес на крови". В соцсетях обсуждают семена редиски “Азовсталь” и кабачков “Призрак Киева“, которые продает украинская компания

В частности, один из сортов редиски они назвали "Азовсталь", семена кабачков – "Призрак Киева", а свеклы – "Патриот".

В сети посчитали такой нейминг неуместным. На данный момент пост собрал около 500 комментариев с осуждением маркетинговой политики продавца.

Сооснователь партии "Демократична сокира" Юрий Гудыменко, который защищает Украину в рядах территориальной обороны, 7 марта в Facebook обратился к производителю с требованием "прекратить эту х...йню".

"Это неправильно. Вы это делаете не из чувства патриотизма. Вы это делаете, чтобы увеличить продажи. У вас корыстный мотив. Корыстный мотив у бизнеса обязан быть, и здесь вопросов нет. Но есть очень четкая граница. Там, где ваша заслуга и ваш поступок, – ок. Где не ваш – не ок. Все просто, – написал он. – Прибыль или часть прибыли в поддержку ВСУ? Супер. Это ваше решение, это ваша прибыль и ваш поступок. Пишите об этом огромными буквами, подавайте пример другим. Название с места, которое ассоциируется с боем или трагедией, – идите на х...й. Это не было ваше сражение, это не была ваша трагедия. Вы здесь ни при чем, вы просто хайпуете на чужой крови".

"За деньги готовы все продать", – поддержали автора поста фолловеры.

"Бизнес на крови", – высказались подписчики Гудыменко.

Пользователь Facebook Анна Курцановская обратилась к компании за разъяснениями.

"Вы там в своем уме? Не перестаю охеменговать от тупых маркетологов", – написала она.

Компания пока что не отреагировала на скандал.