Бульвар Шоубиз
 
07 марта, 2023
 
Новости

"Бизнес на крови". В соцсетях обсуждают семена редиски “Азовсталь” и кабачков “Призрак Киева“, которые продает украинская компания

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Гудыменко раскритиковал маркетологов, которые назвали семена редиски "Азовсталь"
Гудыменко раскритиковал маркетологов, которые назвали семена редиски "Азовсталь"
Фото: depositphotos.com

Украинская торговая марка "Насіння України" (ООО "Гарденс") в конце февраля представила на рынке семена овощей в новых упаковках. Видео с изображением товара опубликовано на странице компании в Facebook. Маркетологи компании в качестве названий для сортов семян использовали украинские патриотичные термины, словосочетания, а также названия оккупированных городов.

В частности, один из сортов редиски они назвали "Азовсталь", семена кабачков – "Призрак Киева", а свеклы – "Патриот".

https://www.facebook.com/ukrseeds/videos/863400498088733/

В сети посчитали такой нейминг неуместным. На данный момент пост собрал около 500 комментариев с осуждением маркетинговой политики продавца.

Сооснователь партии "Демократична сокира" Юрий Гудыменко, который защищает Украину в рядах территориальной обороны, 7 марта в Facebook обратился к производителю с требованием "прекратить эту х...йню". 

"Это неправильно. Вы это делаете не из чувства патриотизма. Вы это делаете, чтобы увеличить продажи. У вас корыстный мотив. Корыстный мотив у бизнеса обязан быть, и здесь вопросов нет. Но есть очень четкая граница. Там, где ваша заслуга и ваш поступок, – ок. Где не ваш – не ок. Все просто, – написал он. – Прибыль или часть прибыли в поддержку ВСУ? Супер. Это ваше решение, это ваша прибыль и ваш поступок. Пишите об этом огромными буквами, подавайте пример другим. Название с места, которое ассоциируется с боем или трагедией, – идите на х...й. Это не было ваше сражение, это не была ваша трагедия. Вы здесь ни при чем, вы просто хайпуете на чужой крови".

https://www.facebook.com/hudymenko/posts/pfbid0qEe2uuPq8ea7ujrhysmzuNHjjvvPXgVgvymnqpSAxdmmAjMiUgTJP4BZRWSxjQAPl

"За деньги готовы все продать", – поддержали автора поста фолловеры.

"Бизнес на крови", – высказались подписчики Гудыменко.

Пользователь Facebook Анна Курцановская обратилась к компании за разъяснениями.

"Вы там в своем уме? Не перестаю охеменговать от тупых маркетологов", – написала она.

https://www.facebook.com/antessakurc/posts/pfbid026Cy8A5enkzmKAhxJAJE7Cr27qf4HF4QN3hYQFH38bPn17Bc8v7fy1Jnac9A3HWYKl

Компания пока что не отреагировала на скандал. 

Контекст:

Это не первый случай, когда украинские производители используют патриотические термины, словосочетания, а также названия украинских городов, которые были в оккупации, для названия своих товаров. Ранее украинцы возмутились появлением на прилавках пива с названием "Героїчна Буча Комбуча".

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.

В промзоне "Азовстали" находились последние защитники Мариуполя перед операцией по их выводу.

По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Азовсталь, прибыль, ВСУ, скандал, украинцы, война России против Украины, кабачки
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