Жена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала, какой видит свою жизнь после победы

"У меня сегодня нерадостный день рождения. После нашей победы я обязательно заведу козочку в домике в горах, подальше от городской суеты", – написала она.
"А самая большая реальная мечта – чтобы все наши воины были дома с семьями", – добавила Прокопенко.
Катерина и Денис Прокопенко познакомились в сети в 2015 году. Предложение возлюбленной Денис Прокопенко сделал во время отдыха в Норвегии. Детей у пары нет.
С 2014 года Прокопенко принимал участие в антитеррористической операции на востоке Украины в составе полка "Азов". В сентябре 2017 года был назначен командиром.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Прокопенко защищал Мариуполь от российских оккупантов. В мае он попал в плен.
Все это время Катерина Прокопенко вместе с членами семей защитников "Азовстали" в составе одноименной ассоциации занималась организацией процесса их освобождения.
21 сентября Прокопенко освободили из плена. Сейчас он находится в Турции. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он вместе с другими командирами защитников Мариуполя останется там до конца войны.
4 октября Катерина и Денис Прокопенко встретились.