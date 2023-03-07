Жена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала, какой видит свою жизнь после победы

Катерина Прокопенко: У меня сегодня нерадостный день рождения Фото: vazhlyva.project / Instagram

"У меня сегодня нерадостный день рождения. После нашей победы я обязательно заведу козочку в домике в горах, подальше от городской суеты", – написала она.

Скриншот: koza_rohata_ / Instagram

"А самая большая реальная мечта – чтобы все наши воины были дома с семьями", – добавила Прокопенко.