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07 марта, 2023
 
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Жена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала, какой видит свою жизнь после победы

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Катерина Прокопенко: У меня сегодня нерадостный день рождения
Катерина Прокопенко: У меня сегодня нерадостный день рождения
Фото: vazhlyva.project / Instagram

Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко, украинский иллюстратор Катерина Прокопенко после победы Украины над российскими оккупантами мечтает поселиться в горах, подальше от городской суеты. Об этом она написала 6 марта, в свой день рождения, в Instagram Stories.

"У меня сегодня нерадостный день рождения. После нашей победы я обязательно заведу козочку в домике в горах, подальше от городской суеты", – написала она.

Скриншот: koza_rohata_ / Instagram
Скриншот: koza_rohata_ / Instagram

"А самая большая реальная мечта – чтобы все наши воины были дома с семьями", – добавила Прокопенко.

Скриншот: koza_rohata_ / Instagram
Скриншот: koza_rohata_ / Instagram

Контекст:

Катерина и Денис Прокопенко познакомились в сети в 2015 году. Предложение возлюбленной Денис Прокопенко сделал во время отдыха в Норвегии. Детей у пары нет.

С 2014 года Прокопенко принимал участие в антитеррористической операции на востоке Украины в составе полка "Азов". В сентябре 2017 года был назначен командиром.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Прокопенко защищал Мариуполь от российских оккупантов. В мае он попал в плен.

Все это время Катерина Прокопенко вместе с членами семей защитников "Азовстали" в составе одноименной ассоциации занималась организацией процесса их освобождения.

21 сентября Прокопенко освободили из плена. Сейчас он находится в Турции. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он вместе с другими командирами защитников Мариуполя останется там до конца войны.

4 октября Катерина и Денис Прокопенко встретились.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: полк Азов, Азовсталь, война России против Украины, Денис Прокопенко, Катерина Прокопенко
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