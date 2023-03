Мировые знаменитости выступят летом на стадионе "Уэмбли" с концертом, который "усилит давление на диктатора Путина" – СМИ

Ожидается, что участие в концерте примут британские артисты Адель, Пол Маккартни, Ноэл Галлахер, американская певица Pink, британские группы The Rolling Stones, Florence and the Machine, ирландская группа U2 и американская The Killers.

Концерт будет транслироваться по всему миру и "усилит давление на российского диктатора Владимира Путина".