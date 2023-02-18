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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Миру каждый день надо напоминать об украинских пленных". Во Львове покажут мультимедийный спектакль "Азовсталь". Голоса"

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Актеры уже выступили в Швейцарии, Испании, Чехии, а также в столице Украины
Актеры уже выступили в Швейцарии, Испании, Чехии, а также в столице Украины
Фото: Azovstal. Голоси / Facebook

20 февраля во Львове состоится мультимедийный спектакль "Азовсталь". Голоса" на одно действие с элементами взаимодействия со зрителями в зале. Об этом сообщается в Telegram-канале Ассоциации семей защитников "Азовстали".

"Это теплая история о героях, которые на 86 дней сдерживали продвижение вражеской армии. Актеры будут говорить голосами тех, кто за себя сказать не может, – говорится в анонсе. – Миру каждый день надо напоминать об украинских пленных".

Актеры уже выступили в Швейцарии, Испании, Чехии, а также в столице Украины. Ролик в постановке исполняют украинские актеры Руслан Мирошниченко, Ольга Собко, Александр Жила, Александр Затка, Анастасия Тарканий, Дмитрий Коростилев.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.

В промзоне "Азовстали" находились последние защитники Мариуполя перед операцией по их выводу.

По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Львов, Азовсталь, пленные, война России против Украины, спектакль
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