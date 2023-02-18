"Миру каждый день надо напоминать об украинских пленных". Во Львове покажут мультимедийный спектакль "Азовсталь". Голоса"

"Это теплая история о героях, которые на 86 дней сдерживали продвижение вражеской армии. Актеры будут говорить голосами тех, кто за себя сказать не может, – говорится в анонсе. – Миру каждый день надо напоминать об украинских пленных".
Актеры уже выступили в Швейцарии, Испании, Чехии, а также в столице Украины. Ролик в постановке исполняют украинские актеры Руслан Мирошниченко, Ольга Собко, Александр Жила, Александр Затка, Анастасия Тарканий, Дмитрий Коростилев.
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.
В промзоне "Азовстали" находились последние защитники Мариуполя перед операцией по их выводу.
По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.