"Миру каждый день надо напоминать об украинских пленных". Во Львове покажут мультимедийный спектакль "Азовсталь". Голоса"

Актеры уже выступили в Швейцарии, Испании, Чехии, а также в столице Украины Фото: Azovstal. Голоси / Facebook

"Это теплая история о героях, которые на 86 дней сдерживали продвижение вражеской армии. Актеры будут говорить голосами тех, кто за себя сказать не может, – говорится в анонсе. – Миру каждый день надо напоминать об украинских пленных".

Актеры уже выступили в Швейцарии, Испании, Чехии, а также в столице Украины. Ролик в постановке исполняют украинские актеры Руслан Мирошниченко, Ольга Собко, Александр Жила, Александр Затка, Анастасия Тарканий, Дмитрий Коростилев.

