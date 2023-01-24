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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты не планируют восстанавливать "Азовсталь"

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Россияне не планируют восстанавливать промышленность в оккупированной ими Донецкой области
Россияне не планируют восстанавливать промышленность в оккупированной ими Донецкой области
EPA

Россияне не собираются восстанавливать разрушенный их бомбардировками завод "Азовсталь" в оккупированном Мариуполе Донецкой области. Об этом заявила директор федерального автономного учреждения "Роскапстрой" Юлия Максимова, сообщает ТАСС 24 января.

"Азовсталь" восстанавливать точно никто не будет, потому что в масштабе того советского предприятия, как было раньше, это невозможно и нерентабельно. Он [завод] слишком сильно разрушен в ходе военных действий", – сказала она.

По словам чиновницы, российская власть хочет экономически перепрофилировать регион под сельское хозяйство.

Планы оккупантов прокомментировал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, в РФ достаточно своего металлургического производства и наблюдается кризис перепроизводства, поэтому россияне решили превратить регион в сельскохозяйственный придаток России.

"С лета говорим о невозможности возобновления работы металлургии в первую очередь из-за рентабельности. Что российская металлургия перепроизводит, а из-за санкций нет сбыта. Что кроме металлолома и ремонтных баз для военных целей – никакой пользы. Но гайуляйтеры лгут, а ждуны верят. Теперь что с лицом? Будете снова говорить "фейк" уже на официальных московитов?" – написал он в Telegram.

По словам Андрющенко, россияне будут уничтожать промышленность на оккупированной территории. Следующие в очереди – городской порт, судоремонтный завод и "Азовэлектросталь".

"Нет цели восстановления Мариуполя. Есть цель построения российского Жданова с обитателями Бурятии на колониальных плантациях Московии в азовской степи. Пора уже понять", – заявил советник мэра.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. С начала марта Мариуполь находился в блокаде, со второй половины мая – в полной оккупации. Оборона города продолжалась 86 дней.

На заводе "Азовсталь" до середины мая находились украинские защитники – бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. К тому моменту оккупанты захватили почти всю территорию Мариуполя и регулярно штурмовали "Азовсталь", обстреливали предприятие и сбрасывали на него авиабомбы.

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