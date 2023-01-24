Оккупанты не планируют восстанавливать "Азовсталь"

"Азовсталь" восстанавливать точно никто не будет, потому что в масштабе того советского предприятия, как было раньше, это невозможно и нерентабельно. Он [завод] слишком сильно разрушен в ходе военных действий", – сказала она.

По словам чиновницы, российская власть хочет экономически перепрофилировать регион под сельское хозяйство.

Планы оккупантов прокомментировал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, в РФ достаточно своего металлургического производства и наблюдается кризис перепроизводства, поэтому россияне решили превратить регион в сельскохозяйственный придаток России.

"С лета говорим о невозможности возобновления работы металлургии в первую очередь из-за рентабельности. Что российская металлургия перепроизводит, а из-за санкций нет сбыта. Что кроме металлолома и ремонтных баз для военных целей – никакой пользы. Но гайуляйтеры лгут, а ждуны верят. Теперь что с лицом? Будете снова говорить "фейк" уже на официальных московитов?" – написал он в Telegram.

По словам Андрющенко, россияне будут уничтожать промышленность на оккупированной территории. Следующие в очереди – городской порт, судоремонтный завод и "Азовэлектросталь".

"Нет цели восстановления Мариуполя. Есть цель построения российского Жданова с обитателями Бурятии на колониальных плантациях Московии в азовской степи. Пора уже понять", – заявил советник мэра.