CNN рассказал, как происходил вывод украинских сил с "Азовстали"

Украинских военнослужащих эвакуировали с "Азовстали" в мае 2022 года, до сих пор многие из них находятся в плену у россиян Фото: EPA

Авторы статьи отмечают, что когда российский президент Владимир Путин приказал "затянуть петлю" вокруг завода, небольшая группа людей собиралась и начала секретные переговоры о прекращении осады. В них участвовали два самых высокопоставленных путинских генерала и "украинский депутат, который когда-то служил советским десантником".

Народный депутат Украины от группы "Довіра", ветеран советско-афганской войны Александр Ковалев рассказал CNN, что он выступал посредником на ранних этапах переговоров. Россию представляли заместитель командующего ГРУ генерал-лейтенант Владимир Алексеев и генерал-майор ГРУ Александр Зорин. Журналисты подчеркивают, что оба родились в Украине.

На Алексеева в числе прочих в 2016 году были наложены санкции министерства финансов США за вмешательство в выборы президента, Великобритания и Европейский союз в 2019 году ввели против него санкции за отравление в Великобритании бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипаля. Зорин был посланником Путина в Сирии и играл активную роль в переговорах между режимом президента Башара Асада и оппозиционными и повстанческими группировками страны.

Нардеп рассказал журналистам, что использовал контакт ФСБ в Москве – Валентина Крыжановского – в надежде прорвать жестокую осаду. Крыжановский – бывший агент СБУ, сбежавший в Россию в 2014 году и присоединившийся к ФСБ.

Ковалев отметил, что решил попробовать договориться о выводе украинских защитников из осажденного россиянами завода "Азовсталь" и сообщил о своих планах руководителю Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кириллу Буданову. Буданов сомневался в успехе, но дал разрешение. 25 апреля Ковалев совершил первую поездку на оккупированную Россией территорию, у него были секретные пароли и зашифрованные устройства связи от Буданова, чтобы пройти блокпосты и быть на связи с командирами на "Азовстали". Ковалев показал журналистам снятое в Мариуполе видео, они проверили метаданные и убедились, что время и место съемки совпадают с со временем и местом поездки.

27 апреля Ковалев запечатлен на фотографии с Крыжановским и генерал-лейтенантом Андреем Сычевым из 8-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа России, который руководил штурмом Мариуполя. Нардеп рассказал CNN, что он помог убедить "другую сторону в том, что спасение в первую очередь детей, женщин и раненых будет актом здравомыслия, актом гуманизма". После этого гражданских эвакуировали с территории завода.

Ковалев вернулся в Мариуполь и за стол переговоров 9 мая, на этот раз с ним отправился первый заместитель Буданова Дмитрий Усов. Позже был организован третий визит в Мариуполь, во время которого произошла встреча между российскими генералами и украинскими офицерами. На видео и фото российскую делегацию встречает группа из не менее чем шести украинских военных, в их числе командир батальона "Азов" Денис Прокопенко. Российская сторона пообещала, что для украинских военных будет организован цивилизованный выход.

После этого началась эвакуация украинских военнослужащих с "Азовстали". Ковалев смог получить доступ к ним 18 мая на территории, которую контролируют боевики "ДНР".

В письме главе украинского парламента, которое Ковалев показал CNN, Буданов написал: "Ковалев оказал важную и неоценимую поддержку Главному разведывательному управлению Министерства обороны Украины". В офисе Буданова отказались комментировать CNN участие Ковалева, но подтвердили, что Усов принимал участие в переговорах.

"Это общий успех, не только мой. Самое главное в этих переговорах – спасение жизней наших бойцов, наших героев. Как говорил наш президент: "Используйте любую возможность, чтобы спасти наших людей", – сказал Ковалев журналистам. Он отметил, что планируются дальнейшие переговоры, чтобы добиться освобождения всех "азовстальцев".