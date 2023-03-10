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ВОЙНА В УКРАИНЕ

CNN рассказал, как происходил вывод украинских сил с "Азовстали"

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Украинских военнослужащих эвакуировали с "Азовстали" в мае 2022 года, до сих пор многие из них находятся в плену у россиян
Украинских военнослужащих эвакуировали с "Азовстали" в мае 2022 года, до сих пор многие из них находятся в плену у россиян
Фото: EPA

Американский телеканал CNN 9 марта опубликовал на своем сайте материал, в котором раскрыл внутренние подробности того, как было заключено соглашение, позволившее прекратить осаду российскими силами завода "Азовсталь" в оккупированном сейчас Мариуполе.

Авторы статьи отмечают, что когда российский президент Владимир Путин приказал "затянуть петлю" вокруг завода, небольшая группа людей собиралась и начала секретные переговоры о прекращении осады. В них участвовали два самых высокопоставленных путинских генерала и "украинский депутат, который когда-то служил советским десантником". 

Народный депутат Украины от группы "Довіра", ветеран советско-афганской войны Александр Ковалев рассказал CNN, что он выступал посредником на ранних этапах переговоров. Россию представляли заместитель командующего ГРУ генерал-лейтенант Владимир Алексеев и генерал-майор ГРУ Александр Зорин. Журналисты подчеркивают, что оба родились в Украине.

На Алексеева в числе прочих в 2016 году были наложены санкции министерства финансов США за вмешательство в выборы президента, Великобритания и Европейский союз в 2019 году ввели против него санкции за отравление в Великобритании бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипаля. Зорин был посланником Путина в Сирии и играл активную роль в переговорах между режимом президента Башара Асада и оппозиционными и повстанческими группировками страны.

Нардеп рассказал журналистам, что использовал контакт ФСБ в Москве – Валентина Крыжановского – в надежде прорвать жестокую осаду. Крыжановский – бывший агент СБУ, сбежавший в Россию в 2014 году и присоединившийся к ФСБ.

Ковалев отметил, что решил попробовать договориться о выводе украинских защитников из осажденного россиянами завода "Азовсталь" и сообщил о своих планах руководителю Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кириллу Буданову. Буданов сомневался в успехе, но дал разрешение. 25 апреля Ковалев совершил первую поездку на оккупированную Россией территорию, у него были секретные пароли и зашифрованные устройства связи от Буданова, чтобы пройти блокпосты и быть на связи с командирами на "Азовстали". Ковалев показал журналистам снятое в Мариуполе видео, они проверили метаданные и убедились, что время и место съемки совпадают с со временем и местом поездки. 

27 апреля Ковалев запечатлен на фотографии с Крыжановским и генерал-лейтенантом Андреем Сычевым из 8-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа России, который руководил штурмом Мариуполя. Нардеп рассказал CNN, что он помог убедить "другую сторону в том, что спасение в первую очередь детей, женщин и раненых будет актом здравомыслия, актом гуманизма". После этого гражданских эвакуировали с территории завода.

Ковалев вернулся в Мариуполь и за стол переговоров 9 мая, на этот раз с ним отправился первый заместитель Буданова Дмитрий Усов. Позже был организован третий визит в Мариуполь, во время которого произошла встреча между российскими генералами и украинскими офицерами. На видео и фото российскую делегацию встречает группа из не менее чем шести украинских военных, в их числе командир батальона "Азов" Денис Прокопенко. Российская сторона пообещала, что для украинских военных будет организован цивилизованный выход.

После этого началась эвакуация украинских военнослужащих с "Азовстали". Ковалев смог получить доступ к ним 18 мая на территории, которую контролируют боевики "ДНР". 

В письме главе украинского парламента, которое Ковалев показал CNN, Буданов написал: "Ковалев оказал важную и неоценимую поддержку Главному разведывательному управлению Министерства обороны Украины". В офисе Буданова отказались комментировать CNN участие Ковалева, но подтвердили, что Усов принимал участие в переговорах.

"Это общий успех, не только мой. Самое главное в этих переговорах – спасение жизней наших бойцов, наших героев. Как говорил наш президент: "Используйте любую возможность, чтобы спасти наших людей", – сказал Ковалев журналистам. Он отметил, что планируются дальнейшие переговоры, чтобы добиться освобождения всех "азовстальцев".

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. С начала марта Мариуполь находился в блокаде, со второй половины мая – в полной оккупации. Оборона города продолжалась 86 дней.

Завод "Азовсталь" – последний объект, который в Мариуполе удерживали украинские военные. Среди них – бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские.

2 мая на территорию "Азовстали" прорвались оккупанты, там начались активные бои, но украинские защитники держали оборону, несмотря на нехватку воды, еды и лекарств. Оккупанты регулярно штурмовали "Азовсталь", обстреливали предприятие и сбрасывали на него авиабомбы.

16 мая президент Украины Владимир Зеленский и Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщили, что с "Азовстали" началась эвакуация украинских военнослужащих, в том числе тяжелораненых. 

Часть защитников Мариуполя уже вернулась из плена, среди них – пятеро руководителей гарнизона, в том числе командир полка "Азов" Денис Прокопенко (Редис) и его заместитель Святослав Паламар (Калина). По условиям обмена, руководители гарнизона должны оставаться в Турции до конца войны.

Теги: Россия, Владимир Путин, СБУ, военные, Мариуполь, переговоры, разведка, ГРУ, боевики, эвакуация, Азовсталь, вторжение, CNN, ВСУ, война России против Украины, военнослужащий, Александр Ковалев, Кирилл Буданов, Денис Прокопенко, россияне
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