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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина подала в ЕСПЧ 120 исков с целью возвращения защитников, в том числе речь о делах командиров "Азовстали" – ГУР

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По словам Юсова, Украина обратилась в ЕСПЧ в рамках работы по освобождению военнопленных
По словам Юсова, Украина обратилась в ЕСПЧ в рамках работы по освобождению военнопленных
Фото: depositphotos.com

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов 2 марта на совещании координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными рассказал, что штаб занимается международной деятельностью с целью возвращения украинских защитников из плена.

Об этом сообщила пресс-служба штаба. 

"Штаб не прекращает международную деятельность с целью возвращения наших защитников. Уже подано 120 исков в Европейский суд по правам человека (в том числе дела по всем командирам "Азовстали")", – отметили авторы релиза, ссылаясь на Юсова. 

Других деталей об исках не сообщается. Министерство юстиции информировало в августе, что Украина обращалась в ЕСПЧ относительно недопущения "трибунала" над защитниками "Азвостали", который тогда анонсировали оккупанты.  

Кроме того, штаб оказывает поддержку родным украинских защитников. С начала его работы семьи получили почти 28 тыс. консультаций сотрудников штаба. 

Контекст:

Командиры мариупольского гарнизона – командир "Азова" Денис Прокопенко (Редис), его заместитель Святослав Паламар (Калина), и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский (Волына), командир 12-й бригады оперативного назначения имени Дмитрия Вишневецкого Денис Шлега и командир роты "Азова" Олег Хоменко (Апис) – были освобождены из российского плена в ходе обмена, состоявшегося в сентябре прошлого года. Их обменяли в Анкаре.

Согласно договоренностям, командиры останутся в Турции до конца войны и будут там под протекторатом президента страны Реджепа Эрдогана. По словам посла Украины в Турции Василия Боднара, они живут там в комфортных условиях, но есть ограничения на их передвижение и коммуникации с внешним миром. Связано это, как сказал посол, с вопросами безопасности командиров.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Турция, ЕСПЧ, Министерство юстиции, Азовсталь, Андрей Юсов, пленные, война России против Украины, обращение, Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Денис Шлега, Олег Хоменко
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