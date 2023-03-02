Украина подала в ЕСПЧ 120 исков с целью возвращения защитников, в том числе речь о делах командиров "Азовстали" – ГУР

По словам Юсова, Украина обратилась в ЕСПЧ в рамках работы по освобождению военнопленных Фото: depositphotos.com

Об этом сообщила пресс-служба штаба.

"Штаб не прекращает международную деятельность с целью возвращения наших защитников. Уже подано 120 исков в Европейский суд по правам человека (в том числе дела по всем командирам "Азовстали")", – отметили авторы релиза, ссылаясь на Юсова.

Других деталей об исках не сообщается. Министерство юстиции информировало в августе, что Украина обращалась в ЕСПЧ относительно недопущения "трибунала" над защитниками "Азвостали", который тогда анонсировали оккупанты.

Кроме того, штаб оказывает поддержку родным украинских защитников. С начала его работы семьи получили почти 28 тыс. консультаций сотрудников штаба.