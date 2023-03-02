Украина подала в ЕСПЧ 120 исков с целью возвращения защитников, в том числе речь о делах командиров "Азовстали" – ГУР

Об этом сообщила пресс-служба штаба.
"Штаб не прекращает международную деятельность с целью возвращения наших защитников. Уже подано 120 исков в Европейский суд по правам человека (в том числе дела по всем командирам "Азовстали")", – отметили авторы релиза, ссылаясь на Юсова.
Других деталей об исках не сообщается. Министерство юстиции информировало в августе, что Украина обращалась в ЕСПЧ относительно недопущения "трибунала" над защитниками "Азвостали", который тогда анонсировали оккупанты.
Кроме того, штаб оказывает поддержку родным украинских защитников. С начала его работы семьи получили почти 28 тыс. консультаций сотрудников штаба.
Командиры мариупольского гарнизона – командир "Азова" Денис Прокопенко (Редис), его заместитель Святослав Паламар (Калина), и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский (Волына), командир 12-й бригады оперативного назначения имени Дмитрия Вишневецкого Денис Шлега и командир роты "Азова" Олег Хоменко (Апис) – были освобождены из российского плена в ходе обмена, состоявшегося в сентябре прошлого года. Их обменяли в Анкаре.
Согласно договоренностям, командиры останутся в Турции до конца войны и будут там под протекторатом президента страны Реджепа Эрдогана. По словам посла Украины в Турции Василия Боднара, они живут там в комфортных условиях, но есть ограничения на их передвижение и коммуникации с внешним миром. Связано это, как сказал посол, с вопросами безопасности командиров.