Интересы российского режиссера, который планировал снимать в Украине фильм о детях Бахмута, представляла украинская актриса Урсуляк

Урсуляк скрывала от участников кастинга, что фильм на самом деле планирует снимать российский режиссер Фото: Kristina Ursylyak / Facebook

Она подчеркнула, что Молочников, осознавая, что его проект вызовет скандал, скрывал свое происхождение от потенциальных участников, а Урсуляк представляла его инициативу как проект "Колумбийского университета". При этом родителям детей, которые проходили пробы для участия в этом проекте, сценарий читать не давали.

Украинская актриса Владислава Гаврилюк, чьи воспитанники принимали участие в кастинге, в комментарии "Телеграф" подчеркнула, что Урсуляк ее подставила. По словам Гаврилюк, Урсуляк позже призналась, что знала кто на самом деле стоит за проектом, но молчала, так как "организаторы просили держать это в секрете".

Скрин объявления о кастинге со страницы Урсуляк в Facebook опубликовало издание "Телеграф". В нем идет речь о поиске мальчиков, которые бы сыграли в проекте "Колумбийского университета.

Сейчас этой публикации на странице актрисы нет. В публикации отмечается, что в комментарии редакции Урсуляк заявила, что проект Молочникова в Украине закрыли. Сам Молочников не комментирует свою инициативу.