Интересы российского режиссера, который планировал снимать в Украине фильм о детях Бахмута, представляла украинская актриса Урсуляк

Она подчеркнула, что Молочников, осознавая, что его проект вызовет скандал, скрывал свое происхождение от потенциальных участников, а Урсуляк представляла его инициативу как проект "Колумбийского университета". При этом родителям детей, которые проходили пробы для участия в этом проекте, сценарий читать не давали.
Украинская актриса Владислава Гаврилюк, чьи воспитанники принимали участие в кастинге, в комментарии "Телеграф" подчеркнула, что Урсуляк ее подставила. По словам Гаврилюк, Урсуляк позже призналась, что знала кто на самом деле стоит за проектом, но молчала, так как "организаторы просили держать это в секрете".
Скрин объявления о кастинге со страницы Урсуляк в Facebook опубликовало издание "Телеграф". В нем идет речь о поиске мальчиков, которые бы сыграли в проекте "Колумбийского университета.
Сейчас этой публикации на странице актрисы нет. В публикации отмечается, что в комментарии редакции Урсуляк заявила, что проект Молочникова в Украине закрыли. Сам Молочников не комментирует свою инициативу.
О том, что Молочников тайно собирается снимать в Украине художественный фильм о детях-сиротах из Бахмута и сейчас проводит кастинг, а также собирает команду, одной из первых написала украинский режиссер Ирина Цилык.
Она сообщила, что Молочников сейчас собирает команду из украинцев и во время переговоров сообщает о якобы поддержке его проекта Офисом президента Украины. Молочников также уверяет, что получил пресс-карты для себя и оператора проекта.
"Вот только информация о том, что режиссер – россиянин, почему-то преимущественно скрывается от потенциальных участников, – написала Цилык.
Сам Молочников в феврале на своей странице в Instagram обращался к украинцам с просьбой рассказать ему трагические истории детей, пострадавших от войны.
Новость вызвала возмущение у украинцев.
В 2022 году Молочников снял российский сериал "Монастырь", а в 2017 году получил почетную грамоту от президента РФ Владимира Путина за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства.
В ноябре 2022 года Rolling Stone опубликовал колонку Молочникова, в которой он писал, что переехал в Нью-Йорк.