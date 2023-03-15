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15 марта, 2023
 
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Интересы российского режиссера, который планировал снимать в Украине фильм о детях Бахмута, представляла украинская актриса Урсуляк

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Урсуляк скрывала от участников кастинга, что фильм на самом деле планирует снимать российский режиссер
Урсуляк скрывала от участников кастинга, что фильм на самом деле планирует снимать российский режиссер
Фото: Kristina Ursylyak / Facebook

Координацией проекта российского режиссера Александра Молочникова, который тайно планировал снимать в Украине художественный фильм о детях Бахмута, занималась украинская актриса Кристина Урсуляк. Об этом сообщила украинский кастинг-директор Алла Самойленко в колонке, которая опубликована на сайте LB.ua.

Она подчеркнула, что Молочников, осознавая, что его проект вызовет скандал, скрывал свое происхождение от потенциальных участников, а Урсуляк представляла его инициативу как проект "Колумбийского университета". При этом родителям детей, которые проходили пробы для участия в этом проекте, сценарий читать не давали. 

Украинская актриса Владислава Гаврилюк, чьи воспитанники принимали участие в кастинге, в комментарии  "Телеграф" подчеркнула, что Урсуляк ее подставила. По словам Гаврилюк, Урсуляк позже призналась, что знала кто на самом деле стоит за проектом, но молчала, так как "организаторы просили держать это в секрете". 

Скрин объявления о кастинге со страницы Урсуляк в Facebook опубликовало издание "Телеграф". В нем идет речь о поиске мальчиков, которые бы сыграли в проекте "Колумбийского университета.

Сейчас этой публикации на странице актрисы нет. В публикации отмечается, что в комментарии редакции Урсуляк заявила, что проект Молочникова в Украине закрыли. Сам Молочников не комментирует свою инициативу. 

Контекст:

О том, что Молочников тайно собирается снимать в Украине художественный фильм о детях-сиротах из Бахмута и сейчас проводит кастинг, а также собирает команду, одной из первых написала украинский режиссер Ирина Цилык. 

Она сообщила, что Молочников сейчас собирает команду из украинцев и во время переговоров сообщает о якобы поддержке его проекта Офисом президента Украины. Молочников также уверяет, что получил пресс-карты для себя и оператора проекта. 

"Вот только информация о том, что режиссер – россиянин, почему-то преимущественно скрывается от потенциальных участников, – написала Цилык.

Сам Молочников в феврале на своей странице в Instagram обращался к украинцам с просьбой рассказать ему трагические истории детей, пострадавших от войны. 

Новость вызвала возмущение у украинцев.

В 2022 году Молочников снял российский сериал "Монастырь", а в 2017 году получил почетную грамоту от президента РФ Владимира Путина за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства. 

В ноябре 2022 года Rolling Stone опубликовал колонку Молочникова, в которой он писал, что переехал в Нью-Йорк.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: скандал, война России против Украины, Бахмут
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